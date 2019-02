Calcio, calendario 2019: date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21, Champions League, Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro…

Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in Europa League vadano il più avanti possibile per porre fine al digiuno continentale in queste grandi competizioni. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio, poi, impegnati nella rassegna in casa e motivati a far bene anche perché la competizione mette in palio quattro pass riservati alle semifinaliste per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La nostra formazione non può permettersi di fallire ancora una volta, non prendendo parte alla manifestazione a Cinque Cerchi come a Rio 2016. E poi l’avventura della Nazionale A di Roberto Mancini che dalla primavera inizierà la propria avventura per conquistarsi nel più breve tempo possibile un biglietto per la fase finale degli Europei 2020.

Di seguito, dunque, il calendario completo degli eventi di questo 2019 calcistico, ricchissimo di eventi da segnare nel proprio programma annuale:

CALENDARIO CALCIO 2019

Supercoppa Italiana: 16 gennaio a Gedda (Arabia Saudita)

Serie A: 20 gennaio (20° turno); 27 gennaio (21° turno); 3 febbraio (22° turno); 10 febbraio (23° turno); 17 febbraio (24° turno); 24 febbraio (25° turno); 3 marzo (26° turno); 10 marzo (27° turno); 17 marzo (28° turno); 31 marzo (29° turno); 3 aprile (30° turno); 7 aprile (31° turno); 14 aprile (32° turno); 20 aprile (33° turno); 28 aprile (34° turno); 5 maggio (35° turno); 12 maggio (36° turno); 19 maggio (37° turno); 26 maggio (38° turno).

Champions League: 12-13 febbraio (andata degli ottavi di finale); 19-20 febbraio (andata ottavi di finale); 5-6 marzo (ritorno ottavi di finale); 12-13 marzo (ritorno ottavi di finale); 15 marzo (sorteggi quarti di finale e semifinali); 9-10 aprile (andata quarti di finale); 16-17 aprile (ritorno quarti di finale); 30 aprile-1° maggio (semifinali d’andata); 7-8 maggio (semifinali di ritorno); 1° giugno (Finale) – Estadio Metropolitano, Madrid. Clicca qui per visione il programma degli ottavi di finale delle italiane.

Europa League: 14 febbraio (andata sedicesimi di finale); 21 febbraio (ritorno sedicesimi di finale); 22 febbraio (sorteggio ottavi di finale); 7 marzo (andata ottavi di finale); 14 marzo (ritorno ottavi di finale); 15 marzo (sorteggio quarti di finale e semifinali); 11 aprile (andata quarti di finale); 18 aprile (ritorno quarti di finale); 19 aprile (sorteggio semifinali); 2 maggio (andata semifinali); 9 maggio (ritorno semifinali); 29 maggio allo Stadio Olimpico di Baku. Clicca qui per visione il programma dei sedicesimi di finale delle italiane

Coppa Italia: 13 gennaio (ottavi di finale); 30 gennaio (quarti di finale); 27 febbraio (andata semifinali); 24 aprile (ritorno semifinali); Finale (19 maggio)

Europei Under21 2019: 16-27 giugno (fase a gironi): Italia-Spagna (16 giugno), Italia-Polonia (19 giugno), Italia-Belgio (22 giugno); Semifinali (27 giugno); Finale (30 giugno) (clicca qui per guardare il programma completo delle altre partite dei gironi)

Qualificazioni Europei 2020: prima giornata (21-23 marzo); seconda giornata (24-26 marzo); terza giornata (7-8 giugno); quarta giornata (10-11 giugno); quinta giornata (5-7 settembre); sesta giornata (8-10 settembre); settima giornata (10-12 ottobre); ottava giornata (13-15 ottobre); nona giornata (14-16 novembre); decima giornata (17-19). Match della Nazionale Italiana: Italia-Finlandia (23 marzo); Italia-Liechtenstein (26 marzo); Grecia-Italia (8 giugno); Italia-Bosnia (11 giugno); Armenia-Italia (5 settembre); Finlandia-Italia (8 settembre); Italia-Grecia (12 ottobre); Liechtenstein-Italia (15 ottobre); Italia-Armenia (18 novembre)

Nations Legue 2019: Semifinali: Portogallo-Svizzera (5 giugno); Olanda-Inghilterra (6 giugno); Finale 3° posto (9 giugno ore 15.00); Finale 1° posto (9 giugno ore 20.45)

CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ChiccoDodiFC / Shutterstock.com