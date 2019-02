Calcio a 5, Serie A 2019: super sfida tra Pesaro ed Acqua&Sapone lunedì sera, Rieti contro Catania nel 16° turno

Si preannuncia un sedicesimo turno molto emozionante quello del campionato di calcio a 5 di Serie A 2018-2019 nel solito format “spezzatino”, che avrà inizio quest’oggi e terminerà lunedì sera.

I TRE ANTICIPI DEL VENERDI’ – Tre i match in programma questa sera. Si comincia con Meta Catania-Real Rieti e Latina-Arzignano. Nel primo confronto i padroni di casa, dopo la sconfitta di Chieti contro l’Acqua&Sapone, attendono la formazione laziale bloccata dalla Came Dosson nell’ultimo turno. Per Kakà e compagni c’è la voglia di riprendere il filo del discorso interrotto e guardare con grande determinazione ai primi due posti della graduatoria. Al PalaBianchini andrà in scena invece uno scontro salvezza. La Lynx ha perso a Eboli sia la partita che capitan Battistoni, espulso e non a disposizione per il confronto. Dall’altra parte del campo vi sarà un Arzignano costretto a vincere se vorrà puntare ai play-out. Nel caso in cui fossero i pontini ad imporsi, avrebbero ben 9 lunghezze di margine, praticamente decisive. Infine, a Napoli (ore 21.00), si disputerà la partita tra Lollo Caffè e Lazio con gli azzurri che vogliono far valere il loro più alto tasso tecnico al cospetto dei romani che saranno anche privi di Raùl Rocha.

IL BIG MATCH TRA ITALSERVICE ED A&S – Sabato saranno due i match previsti. La Came Dosson, che come si è detto è stata capace di fermare Rieti e quindi di interrompere la striscia vincente del Real, se la vedrà contro la Feldi Eboli. I rossoblu non potranno contare su Bocao, espulso nell’ultimo match contro Latina, mentre i veneti dovranno rinunciare a Igor Dos Santos. Sono da valutare, invece, le condizioni di Edgar Bertoni, fermato da un problema alla caviglia. Il Maritime invece va a Chieti e sfiderà un Civitella reduce da due successi consecutivi e in grande spolvero. Palusci dovrà fare a meno di Horvat, squalificato, mentre Polido potrà schierare la formazione tipo. Poi, sarà il giorno del super Monday Night. Il Pesaro, padrone di casa e secondo in classifica, ospita l’Acqua&Sapone capolista e il match sarà di quelli tesi. L‘Italservice vuol regalare un successo ai propri tifosi ma non potrà contare su Salas e su Tonidandel, out per squalifica, oltre a Canal. Tino Pérez avrà invece tutti a disposizione e potrà giocarsi le proprie carte in un incontro importante soprattutto dal punto di vista psicologico.

I MATCH DELLA SEDICESIMA GIORNATA – SERIE A – CALCIO A 5

VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 – ore 20.30

LYNX LATINA-REAL ARZIGNANO

META CATANIA BRICOCITY-REAL RIETI diretta tv su Sportitalia

LOLLO CAFFE’ NAPOLI-LAZIO ore 21

SABATO 16 FEBBRAIO – ore 18.30

CAME DOSSON-FELDI EBOLI

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS-MARITIME AUGUSTA

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO – ore 20.45

ITALSERVICE PESARO-ACQUA&SAPONE UNIGROSS diretta tv su Sportitalia

