Calcio a 5, Serie A 2019: Rieti-Italservice Pesaro 2-2, vincono Eboli e Civitella negli anticipi del 17° turno

Solito venerdì di anticipi nel campionato di calcio a 5 di Serie A 2019. L’atteso big match della diciassettesima giornata della stagione regolare tra Real Rieti ed Italservice Pesaro è terminato sul punteggio di 2-2. Gli uomini di Fulvio Colini, al PalaMalfatti, non sono riusciti a sfruttare il vantaggio conquistato in due circostanze, grazie alla doppietta di Pablo Taborda. Le marcature di Jefferson prima e di Chimaguinho poi hanno permesso ai padroni di casa di raggiungere i pesaresi che così falliscono l’aggancio all’Acqua&Sapone in vetta alla graduatoria.

Rotondo successo del Feldi Eboli contro il Meta Catania Bricocity (4-1). Al Pala Dirceu decidono i gol di Jader Fornari, di Laion (doppietta) e di Keviin Arrieta. Per i siciliani a segno Amoedo. Con questo riscontro, la compagine allenata da Francesco Cipolla si avvicina al quarto posto del Napoli, anche se i partenopei hanno due partite in meno. Infine successo esterno della Civitella Colormax Sikkens contro la Lazio 5-4. Al Pala Gems, gli abruzzesi confermano i favori del pronostico non senza soffrire. Nella prima frazione di gioco il match è sul 2-2 per effetto dei gol di Misael e Morgado per gli ospiti e della doppietta di Gedson per i biancocelesti. Nella ripresa i due gol di Coco, seguiti dalla marcatura di Titon, sembrano rendere vana la segnatura di Dejan Bizjak. Ma poi la quarta rete dei laziali di Rocha riapre i giochi ma i ragazzi di Saverio Palusci la spuntano. Civitella raggiunge il Meta Catania in settima posizione in classifica generale mentre la Lazio è sempre il fanalino di coda di questo torneo.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: feelphoto / Shutterstock.com