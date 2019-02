Calcio a 5, Serie A 2019: l’Acqua&Sapone supera Catania, Pesaro batte Napoli nel big match del 15° turno

Quindicesimo turno del campionato di calcio a 5 di Serie A 2018-2019 andato in archivio. In attesa del posticipo di lunedì sera tra il Real Rieti e la Came Dosson, cinque gli incontri che si sono disputati.

La capolista Acqua&Sapone Unigross si è imposta 4-2 contro il Meta Catania Bricocity. Le reti di Leandro Cuzzolino e di Gabriel Lima, oltre alla doppietta di Wellington Coco, hanno permesso alla compagine abruzzese di superare i siciliani che erano pervenuti al pareggio in due circostanze grazie alla realizzazione di Jacobo Amoedo e all’autorete di Marco Ercolessi. L’A&S mantiene dunque sei lunghezze di vantaggio sull’Italservice Pesaro che ha centrato il bersaglio grosso nel big match della giornata. La formazione di Fulvio Colini ha sconfitto Napoli 5-2. Al Palafiera sono andati in vantaggio i padroni di casa con Felipe Tonidandel, raddoppiando con Mancuso nei primi minuti della ripresa. I partenopei però sono riusciti a riequilibrare le sorti del confronto grazie alla doppietta di Dimas. Ci ha pensato allora il bomber Cristian Borruto, con una tripletta, a piegare Molitierno e compagni e a centrare un successo importante per l’Italservice. Borruto che con questi tre gol sale a quota 23 nella classifica dei marcatori

Vittoria anche per la Feldi Eboli. Al Pala Dirceu la squadra di Francesco Cipolla ha fatto valere il fattore campo conquistando il successo con un perentorio 7-2 contro Latina. Giovani Pedotti, Jader Fornari, Josiko (tripletta), Keviin Arrieta e Tuli hanno regalato il risultato pieno ai padroni di casa. Per i nerazzurri a segno Dener e Daniel Gerardo Battistoni. Netta la vittoria anche del Maritime Augusta. I siciliani hanno superato 6-1 la Lazio, non dando scampo ai biancocelesti. Un poker di Caio e le segnature di Selucio e di Pica Pau sono valsi i tre punti. A niente è servita l’iniziale marcatura di Jacopo Lupi. Infine, nella sfida per le zone basse della graduatoria, Civitella ha sconfitto il Real Arzignano al Pala Tezze 2-1 grazie alle marcature di Fabinho e di Morgado. Per i biancorossi a segno Fabrizio Amoroso.

RISULTATI SERIE A – GIORNATA 15 – 09-02-2019

Feldi Eboli – Lynx Latina 7-2

Italservice Pesaro – Lollò Caffè Napoli 5-2

Real Arzignano – Civitella Colormax Sikkens 1-2

Maritime Augusta – Lazio 6-1

Acqua&Sapone – Meta Catania Bricocity 4-2

Real Rieti – Came Dosson 0-0 lunedì 11 febbraio ore 20.30

CLASSIFICA

Acqua&Sapone Unigross 37

Italservice Pesaro 31

Real Rieti 29

Maritime Augusta 29

Lollo Caffè Napoli 27

Feldi Eboli 23

Meta Catania Bricocity 20

Came Dosson 18

Civitella Colormax Sikkens 17

Lynx Latina 11

Real Arzignano 5

Lazio 4

