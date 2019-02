Calcio a 5, Serie A 2019: big match tra Pesaro e Napoli, Acqua&Sapone prova la fuga in casa contro Catania

Dopo una pausa di tre settimane di pausa dedicate a Coppa della Divisione e finestra di amichevoli per Nazionali, ricomincia questa sera la Serie A 2018-2019 di calcio a 5. Nel fine settimana è infatti in programma la 15esima giornata di regular season del massimo campionato italiano, che si apre con i due anticipi di questa sera tra Eboli e Latina e tra Pesaro e Napoli.

La sfida tra Italservice Pesaro e Lollo Caffè Napoli rappresenta sicuramente il piatto forte del 15° turno, visto che si tratta di uno scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica. I marchigiani sono reduci dalla cocente delusione della sconfitta casalinga ai rigori nella finalissima di Coppa della Divisione, perciò proveranno a ripartire nel migliore dei modi in campionato per portarsi momentaneamente dalla terza alla seconda piazza. I partenopei sono invece quarti con una partita in meno rispetto alle dirette avversarie, quindi dovranno fare risultato a Pesaro per conservare perlomeno la terza posizione virtuale in graduatoria. Il secondo anticipo vedrà invece fronteggiarsi due squadre abbastanza stabili in classifica, con Eboli saldamente in zona play-off in sesta piazza e Latina nel limbo tra la zona retrocessione e la qualificazione per la post-season.

Domani pomeriggio il programma prevede lo svolgimento di tre sfide, a partire da Maritime Augusta-Lazio e Real Arzignano-Civitella Colormax Sikkens alle ore 16.00 per poi proseguire con Acqua&Sapone Unigross-Meta Catania Bricocity alle 18.30. La Lazio e il Real Arzignano sono alla disperata ricerca di punti salvezza nei rispettivi incontri dopo essersi incontrate proprio prima della pausa con la prima vittoria stagionale dei biancocelesti, ancora aggrappati al sogno della permanenza in Serie A. Gli abruzzesi dell’Acqua&Sapone ospitano invece il Catania in un match da non fallire per conservare il primato e per approfittare al massimo dello scontro diretto tra la terza e la quarta classificata. Il posticipo tra Real Rieti e Came Dosson è in programma lunedì 11 febbraio alle ore 20.30, con i padroni di casa reduci dal trionfo nella Final 4 di Coppa della Divisione e con la necessità di portare a casa i 3 punti per continuare l’inseguimento alla vetta della graduatoria.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: mooinblack / Shutterstock.com