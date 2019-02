Cagliari-Parma oggi in tv, orario d’inizio e su che canale vederla. Le probabili formazioni

La Serie A di calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 24, che tra le altre sfide prevede quella tra Cagliari e Parma, che metterà di fronte due formazioni ben attrezzate, a caccia di punti preziosi per centrare gli obiettivi stagionali.

La gara si giocherà sabato 16 febbraio 2019 alle ore 18.00 alla Sardegna Arena di Cagliari e sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite), ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.

Il programma della partita:

Sabato 16 febbraio 2019

Ore 18 Cagliari-Parma

Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Barella, Bradaric, Padoin; Ionita; João Pedro, Pavoletti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: Andrea Bertani / Shutterstock