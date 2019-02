Break dance alle Olimpiadi 2024? Quante proteste in Francia: bocce, squash e biliardo insorgono

La break dance potrebbe essere inserita alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma la decisione sta creando diverso malcontento: molti non trovano giusto che questa disciplina abbia la ribalta a cinque cerchi e si sono levate le proteste delle Federazioni di altri sport che puntavano a entrare nel programma dei Giochi.

I bocciofili, il cui movimento è addirittura decimo per numero di tesserati in Francia, sono particolarmente amareggiati mentre Jean-Pierre Guiraud, numero 2 della Federazione transalpina di biliardo, è insorto in questo modo: “Avrei accettato di perdere contro lo squash, ma contro la break è allucinante“. Jacque Fontaine, massimo esponente dello squash, ha così replicato: “Il nostro sport è presente sui 5 Continenti, è universale e low cost“. Tra l’altro il karate, inserito a Tokyo 2020, dovrebbe uscire per l’edizione del 2024 con la delusione dei 300mila karateki tesserati in Francia. Vedremo quali decisioni verranno prese dal CIO ma la diffidenza globale nei confronti della break-dance è davvero notevole.

Foto: Shutterstock