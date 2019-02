Bologna-Cremona, Semifinale Coppa Italia basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo

Si giocherà questo pomeriggio la prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2019: di fronte ci sono la Segafredo Virtus Bologna allenata da Pino Sacripanti e la Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti.

C’era chi pensava che fosse già scritto nel destino un match Milano-Varese, e invece il campo ha smentito tutte le previsioni: improvvisamente, dopo una stagione europea buona, ma un’annata italiana un po’ in ombra, le V nere sono emerse con una vittoria tanto incredibile quanto quasi buttata via nel finale, in cui Jeff Brooks ha rischiato di portare Milano all’overtime. Chiara e indiscutibile, invece, l’affermazione di Cremona contro l’Openjobmetis di Attilio Caja, mai davvero in grado di dare la sensazione di poter vincere nella giornata di ieri. Per le due formazioni si tratta della terza sfida in stagione, con la Vanoli che ha prevalso sia al PalaDozza (66-84) che al PalaRadi (87-70). La semifinale di Coppa Italia, però, può essere un’altra storia, se non altro per la posta in palio.

Segafredo Virtus Bologna-Vanoli Cremona, prima semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019, si giocherà al Mandela Forum di Firenze sabato alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta ella partita, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 16 FEBBRAIO

Ore 18:00 A|X Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo