Bob femminile, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Elana Meyers Taylor vince in casa, Mariama Jamanka si avvicina al titolo

Elana Meyers Taylor è profeta in patria e vince la tappa di Lake Placid valevole per la Coppa del Mondo 2019 di bob femminile. La statunitense, dopo il secondo tempo nella prima discesa, ha chiuso con il tempo complessivo di 1:54.79, precedendo la canadese Christine de Bruin di 38 centesimi e la tedesca Stephanie Schneider (al comando dopo la prima manche) di 48.

Al quarto posto, invece, la leader della classifica generale, la tedesca Mariama Jamanka ad un solo centesimo, che si avvicina passo dopo passo al titolo. Quinta piazza per un’altra padrona di casa, Brittany Reinbolt a 1.09, in sesta l’ennesima tedesca, Anna Koehler, a 1.17, settima per la rumena Andreaa Grecu a 1.29, ottava per la russa Nadezhda Sergeeva a 1.31, dopo una pessima seconda manche, mentre in nona troviamo la britannica Mica McNeill a 1.34, davanti alla belga An Vannieuwenhuyse a 1.67, che chiude la top ten.

In classifica generale Mariama Jamanka mantiene quasi 100 punti di margine sulle inseguitrici (esattamente 91 su Stephanie Schneider) mentre Anna Koehler è ormai distante.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BOB 2018/19

Foto: Elana Meyers Taylor credit IBSF/Viesturs Lacis