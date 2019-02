Bob femminile, Coppa del Mondo Calgary 2019: Mariama Jamanka vince anche l’ultima tappa e agguanta la Sfera di Cristallo

Mariama Jamanka domina anche la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di bob 2019 a Calgary (Canada) e si aggiudica la Sfera di Cristallo. La tedesca, infatti, piazza i migliori tempi in entrambe le manche (56.65 nella prima e 56.98 nella seconda) per un crono complessivo di 1:53.63 e rifila 31 centesimi alla statunitense Elana Meyers-Taylor e 42 alla tedesca Stephanie Schneider. Con questo successo Mariama Jamanka chiude la sua stagione a quota 1712 punti, contro i 1596 di Stephanie Schneider ed i 1470 di Elana Meyers-Taylor.

Nella gara odierna, disputata con temperature polari (-15°) quarta posizione a 99 centesimi per l’austriaca Katrin Beierl, quinta per la statunitense Brittany Reinbolt a 1.41 a pari merito con la russa Nadezhda Sergeevaa, quindi settima la canadese Alysia Rissling a 1.43, ottava per la cinese Qing Ying a 1.77 a pari merito con la statunitense Nicole Vogt, mentre è decima la rumena Andreaa Grecu a 1.78.

A questo punto le atlete affilano le armi in vista dei Mondiali di Whistler, sempre in Canada, che prenderanno il via nella prossima settimana.

CLASSIFICA FINALE COPPA DEL MONDO DI BOB 2018-2019

1 MARIAMA JAMANKA GER 1712 PUNTI

2 STEPHANIE SCHNEIDER GER 1596

3 ELANA MEYERS TAYLOR USA 1470

4 NADEZHDA SERGEEVA RUS 1386

5 ANNA KOEHLER GER 1304

6 BRITTANY REINBOLT USA 1240

Foto: Mariama Jamanka action sports / Shutterstock.com