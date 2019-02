Biglietti Frosinone-Roma, Serie A 2018-2019: come acquistare i tickets per la sfida del “Benito Stirpe”

Sabato 23 febbraio alle 20.30 al “Benito Stirpe” andrà in scena il match tra Frosinone e Roma, valido per 25° turno del campionato di calcio di Serie A. Sul rettangolo verde ciociaro la posta in palio sarà molto alta anche se gli obiettivi delle due compagini saranno molto diversi.

I gialloazzurri, reduci dal ko di Torino contro la Juventus, hanno necessità di centrare i tre punti per tenere ancora in vita le speranze salvezza. Il successo dell’Empoli contro il Sassuolo dell’ultima giornata ha completato decisamente la situazione ai “Canarini” che hanno visto aumentare la quota salvezza a cinque punti. Serve un colpo di coda e una reazione simile a quella che si era potuto ammirare a Genova contro la Sampdoria. Al momento, tra le mura amiche, la compagine allenata da Marco Baroni ancora non ha centrato il bersaglio grosso e questo rappresenta un grave handicap per una formazione che vuole rimanere in questa categoria. Per poter pensare di sbloccarsi però servirà l’impresa in questo incontro.

Da par suo la truppa di Eusebio Di Francesco, dopo il sofferto successo contro il Bologna all’Olimpico, dovrà ottenere i tre punti per avere sempre in vista la zona Champions League. La squadra capitolina, in questo campionato, non ha mai brillato in termini di continuità anche nella stessa partita. Un aspetto frutto di una rosa giovane ma anche di una mentalità da costruire. Tuttavia, la qualità non manca: Edin Dzeko, Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy sono giocatori in grado di creare problemi a qualunque difesa avversaria.

Vuoi assistere dal vivo al derby laziale tra Frosinone e Roma? Non vedi l’ora di poter seguire dal vivo la tua squadra del cuore in uno degli incontri più sentiti di questo scorcio di stagione? Allora affrettati ad acquistare uno degli ultimi biglietti in vendita sulla piattaforma viagogo.it per poter partecipare all’evento del “Benito Stirpe”. Approfitta dell’occasione per accaparrarti uno degli ultimi tagliandi disponibili nel settore che preferisci ad un prezzo conveniente.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com