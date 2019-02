Biglietti Cagliari-Inter, come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio

La ventiseiesima giornata di Serie A, si aprirà con il nuovo mese, venerdì 1 marzo alle ore 20. 30 con la partita tra Cagliari e Inter: i sardi sono quattordicesimi a 24 punti, con tre punti nelle ultime cinque partite, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 47 ma vengono dal contestatissimo 3-3 maturato in casa della Fiorentina.

I rossoblu in casa stanno costruendo la salvezza, infatti hanno raccolto 18 punti in dodici partite, ma ne hanno totalizzati sette nelle ultime cinque gare interne, mentre l’Inter in trasferta ha ottenuto 21 punti in tredici partite, terzo miglior bottino del torneo. All’andata a Milano finì 2-0 per i nerazzurri.

Si preannuncia una sfida che potrebbe essere aperta a qualsiasi risultato: l’Inter è molto arrabbiata per la gara di Firenze e vuole recuperare il terreno perduto nella corsa al terzo posto, ma il Cagliari è deciso a continuare a mettere mattoncini per la salvezza sfruttando il fattore campo.

La ventiseiesima giornata è ormai alle porte: Cagliari-Inter è la prima partita tra quelle in programma per il prossimo turno di Serie A e gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it, dove potrete scegliere il posto che preferite e trovarlo a prezzi vantaggiosi. Le emozioni del massimo campionato italiano vi aspettano.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com