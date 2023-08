Probabili formazioni Cagliari-Inter: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A 2023/2024 è pronta ad andare in scena anche quest’oggi, lunedì 28 agosto, con due partite estremamente interessanti. Mentre alle 18.30 la Salernitana di Paulo Sousa sarà impegnata ad accogliere all’Arechi l’Udinese di Andrea Sottil, alle 20.45 e all’Unipol Domus, il Cagliari di Claudio Ranieri affronterà l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoblù apriranno le porte del proprio stadio ai nerazzurri e ci si aspetta uno scontro estremamente avvincente.

Nella gara di esordio, i sardi, hanno convinto in trasferta contro il Torino. La formazione guidata dal tecnico romano è stata in grado di scippare un punto importantissimo in casa dei granata, riuscendo a non subire il gol. L’undici neopromosso però, adesso, avrà di fronte una squadra difficile da superare e da contenere. La Beneamata nella prima uscita stagionale ha ottenuto invece tre punti in casa, a San Siro, contro il Monza.

Lautaro Martinez e compagni questa sera vorranno ripetersi in Sardegna e dovranno superare un ostacolo alquanto ostico. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Cagliari-Inter, match valido per la 2a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti/Luvumbo, Oristanio. All. Ranieri

Indisponibili: Mancosu, Lapadula, Rog

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram/Arnautovic. All. Inzaghi

Indisponibili: Acerbi

CALENDARIO CAGLIARI-INTER

Lunedì 28 agosto

Ore 20.45 – Cagliari-Inter– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CAGLIARI-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI CAGLIARI-INTER

FABBRI

MONDIN – DI IORIO

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

