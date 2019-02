Biathlon, Sprint femminile Soldier Hollow 2019 LIVE: a che ora inizia e come vederla in tv e diretta streaming

Si ricomincia. La Coppa del Mondo di biathlon, dopo l’esperienza decisamente problematica di Canmore (Canada) culminata con l’annullamento delle sprint femminile e maschile dell’ultimo giorno di gare, prosegue l’esperienza nordamericana e passata dall’Alberta allo Utah negli Stati Uniti. Si gareggerà per l’esattezza a Soldier Hollow, laddove si disputarono le gare olimpiche del 2002. Un grande ritorno dopo 17 anni che è sicuramente significativo.

Un appuntamento che potrebbe delineare in maniera definitiva la classifica generale: le due azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono separate da sole 5 lunghezze e quindi ci sarà grande battaglia tra loro. Non vi sarà tra le possibili avversarie la slovacca Paulína Fialková che di fatto lascia campo libero alle italiane anche alla connazionale Anastasiya Kuzmina e alla norvegese Marte Olsbu-Roiseland, ancora in lizza per il successo finale. Su di loro saranno i fari punti fin dalla sprint odierna che prenderà il via alle ore 19.15 italiane.

Sprint femminile Soldier Hollow 2019 LIVE: a che ora inizia e come vederla in tv e diretta streaming

La 7.5 sprint femminile a Salt Lake City sarà coperta da Eurosport e godrà anche dalla DIRETTA LIVE testuale di OASport per non farvi perdere neanche un istante.

Giovedì 14 febbraio

19.15 7.5 km sprint femminile

Foto: Federico Angiolini