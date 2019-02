Biathlon, Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019: negli inseguimenti quarto Tommaso Giacomel e sesto Daniele Cappellari

Ultima giornata di gare a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per i Mondiali Youth/Juniores di biathlon: oggi è stata la volta delle pursuit, con gli azzurrini che ottengono due top ten con Tommaso Giacomel, quarto nella categoria youth, e Daniele Cappellaro, sesto tra gli juniores.

Nella 12.5 km junior maschile oro alla Norvegia con Vebjoern Soerum che chiude in 32’47″2 con 18/20 al poligono e si piazza davanti al transalpino Martin Bourgeois Republique, secondo a 6″2 (perfetto al tiro), ed all’altro norvegese Sivert Guttorm Bakken, terzo a 12″6 (tre errori per lui). Tra gli italiani il migliore è Daniele Cappellari, che termina sesto a 39″9 (un errore in piedi), mentre Patrick Braunhofer chiude 20° a 2’18″9 (due errori a terra ed uno in piedi), infine Cedric Christille giunge 24° a 3’04″0 (un errore in piedi).

Nella 10 km junior femminile oro per l’ucraina Ekaterina Bekh, con 18/20 al poligono, che chiude in 31’23″6 e precede di 9″1 la tedesca Hanna Kebinger, con un solo errore al tiro, e di 16″4 la transalpina Sophie Chauveau, con tre errori al poligono. Tra le italiane Michela Carrara termina 11ma a 1’06″3 (tre bersahli mancati), Samuela Comola si classifica 14ma a 1’13″2 (19/20 al tiro), mentre Irene Lardschneider è 22ma a 1’53″4 (due errori a terra ed uno in piedi), infine Eleonora Fauner non parte.

Nella 10 km youth maschile domina lo sloveno Alex Cisar che chiude in 27’59″7 e, nonostante un errore i piedi, si piazza davanti al transalpino Remi Broutier, secondo a 59″6 (un errore a terra), ed al norvegese Vetle Paulsen, terzo a 1’43″1 (tre errori). Tra gli italiani il migliore è Tommaso Giacomel, che compie una gran rimonta e termina quarto a 1’56″7 (quattro errori, tutti in piedi), mentre Didier Bionaz chiude 15° a 3’13″7 (tre bersagli mancati), infine Stefano Canavese è 34° a 5’05″9 (anche per lui tre errori).

Nella 7.5 km youth femminile oro per l’elvetica Amy Baserga, due errori al poligono, che chiude in 24’15″6 e precede di 8″2 la ceca Tereza Vobornikova, seconda (20/20 al poligono), e di 13″8 la norvegese Maren Bakken, terza con 17/20 al tiro. Tra le italiane Beatrice Trabucchi termina 22ma a 2’46″2 (19/20), Hannah Auchentaller chiude 25ma a 3’13″2 (15/20), mentre Rebecca Passler si classifica 28ma a 3’28″9 (16/20), infine Martina Zappa è 45ma a 5’34″2 (15/20).

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock.com