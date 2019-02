Biathlon, Coppa del Mondo Canmore 2019: freddo glaciale in arrivo, temperature vicine ai -30°! Gare a rischio?

Gelo polare e temperature al limite del sopportabile: questo è il clima a Canmore (Canada) dove nel weekend sono in programma delle gare valide per la Coppa del Mondo 2019 di biathlon. Il massimo circuito itinerante torna protagonista dopo un fine settimana di pausa ed è volato in America per iniziare la seconda parte di stagione ma la colonnina di mercurio è davvero ai minimi storici. Le temperature, infatti, rasentano i – 30° C e il freddo sta mettendo a durissima prova gli atleti che stanno cercando di allenarsi.

Tra giovedì e domenica, cioè i giorni di gara, sono previste delle temperature tra i -12 e i -28 (sabato terribile), il sole si farà intravedere a Canmore ma non riscalderà moltissimo le piste e le gare potrebbero essere a serio rischio. Con un clima così poco clemente e con un freddo pungente in maniera esagerata, è davvero molto dura cimentarsi nello sci di fondo e poi mantenere la massima concentrazione al poligono. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, intanto la nostra Dorothea Wierer (prima nella classifica generale) ci fa capire meglio la situazione. Attenzione a non ammalarsi, la lotta per la Coppa del Mondo è più aperta che mai.