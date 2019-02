Biathlon, Coppa del Mondo 2019: Johannes Boe perde i 43 punti dell’inseguimento di Soldier Hollow

Johannes Boe perde i 43 punti conquistati nell’inseguimento di Soldier Hollow valido per la Coppa del Mondo di biathlon e distribuirà agli atleti giunti alle sue spalle i 7000 euro di premio incassati per il piazzamento. Il norvegese però non è stato formalmente squalificato e dunque la classifica della gara non cambierà.

Il norvegese infatti si è accorto dopo l’arrivo di non aver utilizzato un colpo nel quarto poligono ed ha informato la giuria, ma non sono stati presi provvedimenti in tempi celeri per evitare che la classifica venisse ufficializzata. Se questo provvedimento però poco cambia per la classifica generale di Coppa del Mondo, riapre i discorsi per l’assegnazione della Coppa di specialità.

Ecco come diventano le classifiche di Coppa del Mondo interessate dalla decurtazione:

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2018-2019

1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 936

2 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 645

3 DESTHIEUX Simon France FRANCE 636

4 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 596

5 EDER Simon Austria AUSTRIA 569

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2018-2019 – INSEGUIMENTO

1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 272

2 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 250

3 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 238

4 DESTHIEUX Simon France FRANCE 228

5 HOFER Lukas Italy ITALY 207

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini