Biathlon, Coppa del Mondo 2019. Gelo polare a Canmore: possibile stravolgimento, individuali ridotte e gare anticipate?

Il programma della gare di Canmore potrebbe essere stravolto a causa del freddo polare che sta colpendo questa zona del Canada. Nel weekend del 7-10 febbraio sono previste delle prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di biathlon ma il freddo pungente sta mettendo a dura prova gli atleti, le temperature stanno rasentando i – 30 °C e la situazione non sembra poter migliorare nei prossimi giorni. Le previsioni meteo stanno facendo riflettere l’IBU che potrebbe mettere mano al calendario come riporta l’emittente televisive norvegese Nrk.

Giovedì 7 febbraio sono previste le individuali (maschile e femminile) ma si parla di accorciare i due eventi sfruttando una regola introdotta a inizio stagione: gli uomini gareggerebbero sui 15 km e le donne sui 12,5 km, un errore al poligono costerebbe 45 secondi di penalità contro il tradizionale minuto. Per quanto riguarda le altre gare, invece, si parla di possibili anticipi: le staffette potrebbero andare in scena venerdì 8 febbraio mentre le due mass start potrebbero essere schedulate per sabato 9 febbraio, lasciando così libera la domenica. Rimaniamo ovviamente in attesa delle decisioni dell’IBU.

Foto: Federico Angiolini