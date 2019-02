Rugby, Sei Nazioni femminile 2019: il XV ufficiale del Galles che sfiderà l’Italia a Lecce

Manca poco alla seconda giornata del Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia scenderà in campo contro il Galles al Via del Mare di Lecce domani, sabato 9 febbraio, alle 20.00, e il CT delle britanniche, sconfitte all’esordio dalla Francia per 52-3, ha comunicato il XV che affronterà la compagine italiana.

Di seguito il XV ufficiale del Galles femminile per la seconda giornata del Sei Nazioni contro l’Italia:

15 Lauren Smyth

14 Jasmine Joyce

13 Hannah Jones

12 Alicia McComish

11 Lisa Neumann

10 Robyn Wilkins

9 Keira Bevan

8 Siwan Lillicrap

7 Manon Johnes

6 Bethan Lewis

5 Gwen Crabb

4 Natalia John

3 Amy Evans

2 Carys Phillips (capitano)

1 Caryl Thomas

A disposizione

16 Kelsey Jones

17 Cara Hope

18 Cerys Hale

19 Alisha Butchers

20 Alex Callender

21 Ffion Lewis

22 Elinor Snowsill

23 Jess Kavanagh

Foto: Ettore Griffoni