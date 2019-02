Basket, Sorteggio Ottavi Champions League 2019: Bologna e Venezia pescano Le Mans e Nizhny Novgorod

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della terza edizione di Basketball Champions League. La competizione FIBA, che si propone di avere un livello simile a quello dell’EuroCup, vede ancora in corsa due formazioni italiane, la Segafredo Virtus Bologna e l’Umana Reyer Venezia.

Bologna, che ha chiuso al primo posto il girone D, pesca Le Mans, per una sfida con un ampio retrogusto italiano. Nella squadra francese giocano Jonathan Tabu (ex Cantù, Cremona e Milano, che però si è infortunato di recente e resterà fuori un mese), Cameron Clark (a Cremona nell’annata 2014-2015) e Richard Hendrix (brevemente a Milano nella stagione 2012-13. Sulla strada verso le Final Four, in caso di successo, incontrerebbe una tra Nanterre e Besiktas.

Venezia, invece, forte del suo secondo posto nel girone B, affronta i russi del Nizhny Novgorod, che Avellino conosce bene perché concausa dell’eliminazione degli irpini dalla competizione. I bianconeri sfruttano un valente blocco russo e Kendrick Perry, che assicura oltre 14 punti a gara. Il successo porterebbe la Reyer a giocare un quarto di finale con Anversa o Murcia.

Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale, che si disputeranno su partite di andata e ritorno il 5-6 marzo e il 12-13 marzo:

Neptunas Klaipeda (Lituania)-Hapoel Bank Yahav Gerusalemme (Israele)

Promitheas Patrasso (Grecia)-Iberostar Tenerife (Spagna)

Nizhny Novgorod (Russia)-Umana Reyer Venezia (Italia)

Telenet Giants Anversa (Belgio)-UCAM Murcia (Spagna)

Nanterre 92 (Francia)-Besiktas Sompo Japan Istanbul (Turchia)

Le Mans (Francia)-Segafredo Virtus Bologna (Italia)

Brose Bamberg (Germania)-Banvit Bandirma (Turchia)

PAOK Salonicco (Grecia)-AEK Atene (Grecia)

