Basket, Semifinali Coppa Italia oggi (16 febbraio): programma, orari e tv. In campo Cremona-Bologna e Sassari-Brindisi

Dopo le due giornate dedicate ai quarti di finale, prosegue oggi, sabato 16 febbraio, lo spettacolo delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket. Presso il Mandela Forum di Firenze è tutto pronto per le due semifinali: Cremona sfiderà Bologna alle ore 18.00, mentre Sassari e Brindisi scenderanno in campo alle ore 20.45.

Le partite disputate sino ad ora non hanno tradito le aspettative, regalando a tifosi e appassionati continui colpi di scena e finali appassionanti. Nella prima sfida in programma spazio a Cremona e Bologna. La formazione di Meo Sacchetti, reduce dal successo relativamente agevole su Varese, dovrà vedersela con gli uomini di Pino Sacripanti, galvanizzati dall’impresa compiuta contro Milano. Nella seconda semifinale toccherà a Sassari e Brindisi. La squadra sarda, protagonista di un autentico miracolo sportivo con la rimonta contro Venezia, affronterà la compagine pugliese, sempre più in condizione e lanciatissima dalla vittoria nel finale su Avellino.

Le sfide tra Vanoli Basket Cremona e Segafredo Virtus Bologna e tra Banco di Sardegna Sassari ed Happy Casa Brindisi, semifinali della Coppa Italia 2019, andranno in scena questa sera alle ore 18.00 e alle ore 20.45 presso il Mandela Forum di Firenze. Le due partite saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport e da Eurosport 2 e potranno essere seguite anche in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla dello spettacolo delle Final Eight. Di seguito il programma completo.

SABATO 16 FEBBRAIO

ore 18.00 Vanoli Basket Cremona – Segafredo Virtus Bologna

diretta tv su Rai Sport e su Eurosport 2, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

ore 20.45 Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

diretta tv su Rai Sport e su Eurosport 2, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport