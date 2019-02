Basket, rigettato il ricorso dell’Olimpia Milano sul caso Nunnally, Pistoia si tiene il 20-0 a tavolino

La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in relazione all’incontro di Pistoia di lunedì scorso, in cui aveva schierato lo squalificato James Nunnally.

Resta dunque omologato il 20-0 a tavolino deciso martedì dal giudice sportivo in favore dell’Oriora, che sul campo era andata incontro a una sconfitta di dieci punti. E’ stata inoltre dichiarata scontata la giornata di squalifica di Nunnally, che potrà dunque tornare in campo già nel match di domenica contro la VL Pesaro (oltre che, naturalmente, questa sera in Eurolega contro il Darussafaka).

La classifica della Serie A, dunque, vede in modo definitivo Milano a quota 30 punti e Pistoia a quota 10, assieme a Torino e Reggio Emilia ed in aspra lotta per la salvezza.

Credit: Ciamillo