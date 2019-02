Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la situazione dei gironi europei. Cinque posti ancora disponibili per la Cina

Sono ancora cinque i posti disponibili per l’Europa ai Mondiali di Cina 2019 con due partite ancora da giocare nella seconda fase delle qualificazioni. Tra escluse eccellenti, qualificate che erano già con un piede in Oriente al termine della prima fase e selezioni nazionali che il posto ancora devono conquistarselo, ecco le prospettive per i gironi diversi da quello dell’Italia. Le classifiche sono qui indicate con il sistema di punteggio FIBA (due punti a vittoria, uno a sconfitta).

GIRONE I

Classifica: Spagna 18, Turchia 17, Montenegro e Lettonia 16, Ucraina 15, Slovenia 12

Quinta giornata: Turchia-Slovenia, Ucraina-Montenegro, Lettonia-Spagna

Sesta giornata: Montenegro-Lettonia, Slovenia-Ucraina, Spagna-Turchia

In questo girone Spagna e Turchia sono già in Cina, mentre la Slovenia è eliminata (il che significa che non vedremo Luka Doncic ai Mondiali, e questo va annoverato tra i grandi peccati causati dall’attuale format di qualificazione). Il Montenegro può qualificarsi con due vittorie, così come la Lettonia: a entrambe, in base agli altri risultati, una vittoria potrebbe bastare. Più complicato il percorso dell’Ucraina, che deve vincere entrambe le sue partite e sperare di ribaltare la differenza canestri contro il Montenegro (che ad oggi è di -6), ma anche la Lettonia deve perdere entrambe le sue partite (e la Turchia vincerne una).

GIRONE K

Classifica: Francia 19, Repubblica Ceca 17, Russia 16, Finlandia 15, Bulgaria 14, Bosnia Erzegovina 12

Quinta giornata: Bulgaria-Russia, Finlandia-Francia, Repubblica Ceca-Bosnia Erzegovina

Sesta giornata: Russia-Finlandia, Francia-Repubblica Ceca, Bosnia Erzegovina-Bulgaria

La Francia è già qualificata per i Mondiali, così come la Repubblica Ceca, mentre sono fuori dai giochi Bulgaria e Bosnia Erzegovina. Rimangono così due Nazionali in gara per il terzo posto. La Russia si può qualificare semplicemente battendo la Finlandia, evitando così il ricorso a molti calcoli. I finlandesi, a loro volta, per passare senza far ricorso a ragionamenti di vario genere sulla classifica dovrebbero vincere entrambe le partite e ribaltare, nella quasi totalità dei casi, la differenza canestri contro la Russia. Tuttavia, una sconfitta contro la Francia li escluderebbe dalla corsa fin dal principio.

GIRONE L

Classifica: Grecia e Germania 19, Serbia 16, Georgia 15, Israele 14, Estonia 12

Quinta giornata: Estonia-Serbia, Israele-Germania, Grecia-Georgia

Sesta giornata: Serbia-Israele, Georgia-Estonia, Germania-Grecia

Grecia e Germania sono già con il biglietto verso Oriente in mano, mentre l’Estonia ha abbandonato ogni possibilità. Qui le combinazioni sono più semplici che negli altri gironi. La Serbia passa con due vittorie, con due sconfitte a patto che Georgia e Israele perdano almeno un incontro, con la sola sconfitta contro Israele se arriva per 21 o meno punti. La Georgia va avanti con due vittorie solo se la Serbia perde entrambe le partite. Israele deve vincere e sperare in due casi, e precisamente o in una doppia sconfitta di Serbia e Georgia o, se la Georgia perde una volta e la Serbia due, nel successo contro quest’ultima per 22 o più punti.

Credit: Ciamillo