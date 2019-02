Basket, FIBA Europe Cup 2019: sorteggiati gli ottavi di finale. Sassari contro gli olandesi del Leiden, Varese sfida i kosovari del Prishtina

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019, a cui hanno avuto accesso le prime e seconde dei quattro gironi della seconda fase, quattro retrocesse dalla Basketball Champions League (senza Avellino, che ha chiuso la propria stagione europea) e quattro ripescate tra le migliori terze della succitata seconda fase.

A Varese è toccata in sorte la formazione olandese dello ZZ Leiden, nelle cui fila milita Kenny Simms, che giocò a Mantova in Serie A2 nella stagione 2015-2016: allora fu quinto nel girone Est per media rimbalzi totali e primo per media rimbalzi offensivi (8.7 e 3.8 a gara rispettivamente), oltre che quarto per media stoppate (1.4 a partita).

Sassari, invece, si troverà di fronte la squadra kosovara del Prishtina, che ha raggiunto uno storico traguardo per la propria storia. Vi gioca Dardan Berisha, che nel 2017 fu per alcune partite a Caserta, prima del tracollo della società bianconera.

Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale, che si giocheranno su gare di andata e ritorno il 6 e il 13 marzo:

Donar Groningen (Olanda)-Filou Oostende (Belgio)

Pinar Karsiyaka (Turchia)-Ventspils (Lettonia)

Alba Fehervar (Ungheria)-Telekom Baskets Bonn (Germania)

Ironi Ness Ziona (Israele)-Bakken Bears (Danimarca)

s.Oliver Wurzburg (Germania)-Avtodor Saratov (Russia)

Balkan BC (Bulgaria)-UNET Holon (Israele)

Dinamo Sassari (Italia)-ZZ Leiden (Olanda)

Pallacanestro Varese (Italia)-Z Mobile Prishtina (Kosovo)

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo