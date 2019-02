Basket femminile, Serie A1 2019: il quadro della 17a giornata. Ragusa-San Martino di Lupari big match, riposo per Schio

Diciassettesima giornata di Serie A1 femminile in arrivo: ne mancano, compresa questa, sei alla fine della stagione regolare. Con l’uscita di scena di Napoli una squadra a turno adesso riposa, ed in questo weekend è Schio (su cui pendono voci di un possibile addio di Allie Quigley a fine girone di Eurolega) a farlo. Questo consente a Venezia di poter allungare di nuovo in classifica e a Ragusa di tentare l’aggancio. Vediamo il quadro delle partite nel dettaglio.

PASSALACQUA RAGUSA-FILA SAN MARTINO DI LUPARI (Domenica 10 febbraio, ore 17:30)

E’, nei fatti, lo scontro di vertice della giornata, con la Virtus Eirene in cerca del secondo posto in coppia con Schio e le Lupe che provano a tenere viva la speranza di arrivare nelle prime quattro a fine stagione regolare. La combinazione rientro di Zenta Melnika-ingresso di Chiara Pastore ha fatto molto bene al Fila, che arriva da un filotto di due successi. Tre, invece, ne ha infilati la Passalacqua, che dal match d’andata perso al PalaLupe ha collezionato vittorie su vittorie, fermandosi soltanto al Taliercio di Venezia e costruendo una classifica molto interessante.

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI-GESAM GAS&LUCE LUCCA (Domenica 10 febbraio, ore 18)

Il Geas può festeggiare il ritorno a pieno regime di Sophie Brunner, che ha ripreso a macinare minuti nelle ultime due partite in attesa che possa fare lo stesso anche con i punti. Dall’altra parte Lucca può contare sull’innesto di Nene Diene, tra le molte uscite da Napoli, e sul recupero di Erica Reggiani, che pur con una maschera protettiva sarà della sfida. L’andata fu appannaggio del Basket Le Mura per 70-55, ma Ilaria Panzera riusci a portare alla peggior prestazione stagionale Krystall Vaughn.

ELCOS BRONI-IREN FIXI TORINO (Domenica 10 febbraio, ore 18)

Broni vuole continuare un campionato estremamente positivo ricevendo Torino, attualmente decima a due punti da Battipaglia e a sei dall’ottava, il Geas. E’ la sfida che mette di fronte le gemelle Anna e Giulia Togliani, una vita insieme nelle Nazionali giovanili, ma con un diverso percorso dal punto di vista cestistico. L’Iren Fixi di coach Massimo Riga dovrebbe poter schierare Valeria Trucco e Taya Reimer, recentemente vittime di qualche acciacco, mentre è al completo la formazione di casa, ampiamente favorita in uno dei palazzetti più caldi del basket femminile italiano.

TREOFAN GIVOVA BATTIPAGLIA-USE ROSA SCOTTI EMPOLI (Domenica 10 febbraio, ore 18)

Battipaglia è a quattro punti dai playoff ed Empoli a sei, ma i problemi della squadra toscana sono evidenti e li ha messi in evidenza anche coach Alessio Cioni, che più di una volta ha rilasciato pubbliche dichiarazioni volte a spronare le sue atlete dal punto di vista caratteriale. Non se la passa meglio la Treofan, il cui presidente, dopo la sconfitta contro Vigarano, ne ha avute un po’ per tutti: giocatrici e coach Alberto Matassini. In breve, è una sfida bollente nella quale, più che la tecnica, potrebbe vincere il carattere, per chi ne avrà di più.

MECCANICA NOVA VIGARANO-UMANA REYER VENEZIA (Domenica 10 febbraio, ore 19)

Sfida impossibile o quasi, quella che la Meccanica Nova porta alle leader del campionato. La Reyer, oltre a voler allungare di nuovo su Schio che riposa, ha effettuato una seconda aggiunta di mercato dopo quella di Laura “Chicca” Macchi: il nome è di quelli pesanti, ed è quello di LaToya (nota anche come Lara) Sanders, giocatrice WNBA di lunghissimo corso ed oggi alle Washington Mystics durante la stagione americana. A causa di tale arrivo è stata rilasciata Cyesha Goree. Vigarano deve fare i conti con qualche problema di organico, che non le impedisce di occupare il settimo posto, ma di certo crea qualche difficoltà nel momento in cui arriva una tale corazzata.

