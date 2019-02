Basket femminile, le migliori italiane della diciannovesima giornata di A1. Il duo di Torino Trucco-Milazzo funziona, molte le buone notizie

Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 femminile arrivano segnali positivi da parte di più d’una giovane italiana, a conferma del fatto che un ricambio generazionale delle veterane che hanno tenuto in piedi l’Italia cestistica per anni esiste ed è in atto.

A mettersi in mostra, in particolare, è l’asse Ilaria Milazzo-Valeria Trucco di Torino: nel successo su Battipaglia la play classe ’94 mette a referto 14 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, che sono la principale parte del suo 23 di valutazione, mentre l’ala-centro del ’99 firma la miglior prestazione in carriera con 19 punti, 5 rimbalzi, 2 stoppate e 7 assist, che sono tra i componenti di una valutazione ancora superiore a quella della sua compagna: 27. In una partita molto importante per raggiungere il decimo posto che vale i playoff (rimasti con la stessa formula a 10 squadre anche senza Napoli) le due giocatrici hanno chiaramente dimostrato personalità.

Per certi versi, Battipaglia-Broni si rivela la partita delle italiane: per l’Elcos risultano importanti Anna Togliani e Laura Spreafico, con quest’ultima in grado di mettere insieme 12 punti e 7 assist, mentre in casa O.ME.P.S. a non mollare sono Susanna Trimboli, Beatrice Del Pero e Laura Cremona: la prima ai 14 punti aggiunge 7 rimbalzi e 4 assist per 23 di valutazione, le altre arrivano a loro volta a quota 15 e 14, con Del Pero capace di un 5/8 da tre.

Accanto alle giovani restano a galla le giocatrici che un ruolo nel basket italiano l’hanno avuto: a Vigarano la sfida generazionale la vince Chiara Consolini, quasi 31 anni e 17 di valutazione nella vittoria di Ragusa per 70-94, ma la Meccanica Nova trova buone indicazioni dalle tre 2002 del roster, Caterina Gilli, Silvia Nativi e Giulia Natali: la prima, già MVP degli Europei Under 16 vinti dall’Italia in Lituania nella scorsa estate, trova una prova solida che la porta a una valutazione di 15, anche se in termini realizzativi si comporta meglio Nativi (13 punti).

Credit: Ciamillo