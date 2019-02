Basket femminile, Final Eight Coppa Italia 2019: domani si comincia con i quarti di finale. Schio e Venezia le favorite, Ragusa terza forza

Comincia domani la trentaquattresima edizione della Coppa Italia di basket femminile, che si tiene a San Martino di Lupari, all’interno del PalaLupe, abituale casa del Fila. Si torna alla formula delle Final Eight a più di 15 anni di distanza dall’ultima volta. Allora la finale fu Schio-Venezia, e dopo un’intera generazione cestistica (o quasi) sono ancora queste le due formazioni coi favori del pronostico tra le otto che meglio hanno concluso il girone d’andata. Andiamo però a vedere il quadro dei quarti di finale che vedremo tra ventiquattr’ore e delle formazioni che più potrebbero far strada.

PASSALACQUA RAGUSA-MECCANICA NOVA VIGARANO (Venerdì 1 marzo, ore 14)

La giornata dei quarti si apre con un confronto che appare a senso unico. Ragusa è ad oggi a due punti di distanza da Venezia e appaiata a Schio a quota 28. Vigarano, invece, si mantiene con stabilità nella zona di metà classifica, con i playoff ormai assicurati. Le due formazioni si sono affrontate proprio nella scorsa giornata di campionato: la Virtus Eirene ha espugnato il Palavigarano per 70-94 con prestazioni di livello delle americane. Complessivamente il roster di Ragusa è superiore a quello di Vigarano, che sta facendo crescere più d’una giovane interessante per il futuro del basket azzurro (Gilli, Natali, Nativi).

FAMILA WUBER SCHIO-GESAM GAS&LUCE LUCCA (Venerdì 1 marzo, ore 16:15)

Anche se lo scorso anno questa è stata la finale di Coppa Italia, nella presente occasione non sembrano esserci molti margini per Lucca, soprattutto per il repentino miglioramento delle prestazioni del Famila da quando è giunta Allie Quigley. L’americana ha letteralmente girato la stagione di Schio, che è riuscita ad agguantare in extremis l’EuroCup dopo sette sconfitte consecutive nelle prime sette gare del girone di Eurolega. Il ruolo di naturale favorita spetta alla squadra allenata da Pierre Vincent, ma Lucca non gradisce essere sottovalutata, specie con la quarta realizzatrice del campionato (Vaughn).

ELCOS BRONI-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI (Venerdì 1 marzo, ore 18:30)

Il Geas è entrato in Coppa Italia dopo che Napoli ha rinunciato a terminare la stagione, cosa che ne ha disperso le giocatrici un po’ ovunque tra A1, A2 ed estero. Le ragazze allenate da Cinzia Zanotti si trovano di fronte una Broni che sta disputando una grande stagione, sulle ali di Milic, Wojta e Spreafico e della solidità di Premasunac. In casa rossonera, invece, il mix di esperienza (Arturi), giocatrici già affermate e nel giro della Nazionale (Ercoli, Nicolodi), futuribili (Panzera, Verona) e americane (soprattutto Williams) cercherà di tenere aperta una partita non semplice.

UMANA REYER VENEZIA-FILA SAN MARTINO DI LUPARI (Venerdì 1 marzo, ore 20:45)

Molto probabilmente la partita più incerta dell’intera serie dei quarti, e non solo perché si gioca in casa del Fila. E’ vero che Venezia ha forse il tasso di talento più alto dell’intera Serie A1 per questa stagione, ma non bisogna dimenticare che sotto i colpi di Keys e compagne sono cadute sia Ragusa che Schio. Entrambe hanno usufruito della diaspora napoletana: alla Reyer è arrivata Macchi, tuttora una leggenda vivente del basket azzurro, mentre San Martino di Lupari si è assicurata Pastore, andata a coprire quel ruolo che era di Caterina Dotto prima dell’infortunio che ne ha compromesso la stagione.

