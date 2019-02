Basket femminile, 19a giornata Serie A1 2019: Venezia batte Lucca e resta in testa. A Schio il derby veneto con San Martino di Lupari

A tre giornate dal termine la stagione regolare, l’Umana Reyer Venezia resta in testa alla Serie A1 di basket femminile. Le venete hanno sconfitto nel big match del 19° turno di campionato per 80-74 il Gesam Gas&Luce Lucca. Una partita che ha visto Venezia prendere subito il controllo della partita (primo quarto 23-14). Ottima prestazione di Jolene Anderson con 20 punti.

Il Famila Schio prova a mantenere il passo della Reyer, vincendo il derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari per 67-57 con un ultimo quarto da 22-14. Buona prova di Sandrine Gruda, che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi, mentre a San Martino non bastano i 19 punti di Marshall.

Insieme a Schio c’è anche Ragusa. La Passalacqua resta a -2 da Venezia dopo aver dominato contro la Meccanica Nova Vigarano per 94-70 con una buona prova di squadra, dove le migliori sono state con 19 punti Harmon e Hamby. In scia delle prime della classe resta l’Elcos Broni, che ha superato 80-72 la Givova Battipaglia con 15 punti di Milic e Premasunac. La Iren Fixi Torino aggancia in classifica la Use Basket Rosa Empoli, sconfiggendo nettamente le toscane per 88-68 con 19 punti di un’ottima Valeria Trucco.

Questo il riepilogo dei risultati della 19a giornata

Iren Fixi Torino – Use Scotti Rosa Empoli 88-68

Meccanica Nova Vigarano – Passalacqua Ragusa 70-94

Umana Reyer Venezia – Gesam Gas&Luce Lucca 80-74

O.Me.PS Givova Battipaglia – Elcos Broni 72-80

Famila Wuber Schio – Fila San Martino Di Lupari 67-57

Riposa: Allianz Geas S.S.Giovanni

CLASSIFICA: Venezia 30, Schio, Ragusa 28, Broni 24, San Martino di Lupari 20, Vigarano, S.S Giovanni, Lucca 14, Battipaglia, Torino, Empoli 6

Credit: Ciamillo