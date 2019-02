Basket, Eurolega 2019. Simone Pianigiani: “Orgoglioso della vittoria a Gran Canaria, Nunnaly incredibile”

Milano festeggia l’importantissima vittoria sul campo di Gran Canaria in Eurolega, l’Olimpia si è imposta in terra spagnola dopo un tiratissimo supplementare per 106-104 e porta a casa due punti pesantissimi nella rincorsa verso i playoff della massima competizione continentale. I Campioni d’Italia gioiscono per il risultato ma sono in apprensione per l’infortunio di Arturas Gudaitis che ha lasciato il campo nel secondo quarto per un forte trauma al ginocchio sinistro.

Il coach Simone Pianigiani ha commentato la serata ai microfoni di Sportando: “Sono molto orgoglioso di questa vittoria. Siamo colpiti dall’infortunio di Arturas Gudaitis, che si somma ad altre assenze, ma abbiamo giocato una grande partita. Volevamo vincere, anche senza Mike James e con errori come nell’ultimo tiro concesso a Marcus Eriksson che ci ha portati al supplementare. James Nunnaly sta con noi solo da lunedì, non è in perfetta condizione, ma conosco il suo carattere ed è per questo che lo abbiamo cercato. Ha iniziato nel modo giusto, in controllo, difendendo, senza forzare, poi siamo rimasti senza opzioni e ha preso il comando delle operazioni. Ha chiesto spazio, e ha giocato una gara incredibile“.

Credit: Ciamillo