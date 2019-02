Rugby, Sei Nazioni Under20 2019: Scozia-Italia 22-32. Vittoria con bonus per gli azzurrini all’esordio

Inizia bene il Sei Nazioni di rugby per la Nazionale italiana Under 20: gli azzurrini passano in Scozia per 22-32, marcano quattro mete e portano a casa anche il bonus offensivo, lasciando a secco i padroni di casa. Le mete italiane portano la firma di Nocera, Taddia, Mori e Trulla.

Nel primo tempo passano subito in vantaggio gli azzurrini, col piazzato di Garbisi che al 2′ porta avanti l’Italia. Iniziano meglio i nostri ragazzi e così al quarto d’ora Nocera va in meta, ma questa volta Garbisi non è altrettanto preciso. Altro piazzato per l’Italia al 22′, Garbisi si riscatta e gli azzurrini volano sull’11-0. Al 36′ si sbloccano i padroni di casa: dalla piazzola Thompson firma il 3-11, che è anche il punteggio con cui le formazioni vanno al riposo.

Nella ripresa però gli scozzesi partono forte e al 41′ vanno subito in meta con Boyle e Thompson converte per il 10-11. La spinta dei padroni di casa non si placa e al 45′ Jupp firma il sorpasso: Thompson converte ancora e lo score recita 17-11. Gli azzurrini reagiscono: al 55′ Taddia va in meta, Garbisi trasforma e l’Italia torna avanti 17-18, poi al 64′ Mori buca ancora i britannici, Garbisi trova ancora i due punti aggiuntivi e l’Italia scappa sul 17-25. La Scozia è ancora viva: al 70′ McLean va in meta, ma Thompson sporca la media non trasformando. A chiudere i conti però ci pensa Trulla, che al 79′ va in meta, dà agli azzurrini il punto di bonus offensivo e firma il 22-30. Dalla piazzola infine Garbisi sigla il 22-32 finale.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Pier Colombo