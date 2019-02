Basket, Eurolega 2019: il calendario di Milano nelle ultime 7 giornate. È caccia ai play-off, l’Olimpia trova tutte le big

L’Olimpia Milano è in piena lotta per accedere ai playoff di Eurolega, la massima competizione europea di basket. I meneghini hanno sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 e sono saliti al sesto posto in classifica, ora la corsa verso la post-season è lanciata: mancano sette giornate al termine della regular season e i ragazzi di Pianigiani dovranno davvero dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Il calendario che attende i lombardi non è infatti dei più semplici, in programma anche le sfide contro le attuali prime quattro della classe. Della Valle e compagni si giocheranno tantissimo nelle prossime due trasferte in Russia: il 28 febbraio contro il Khimki (da vincere a tutti i costi) e l’8 marzo contro il fortissimo CSKA Mosca.

Un vero e proprio crocevia sarà lo scontro diretto contro l’Olympiakos del prossimo 14 marzo, la durissima trasferta sul campo del Real Madrid si preannuncia improponibile come il match casalingo contro il Fenerbahce di Datome. Da affrontare anche il Panathinaikos alla 28^ giornata al Forum, chiusura sul campo dell’Anadolu Efes Istanbul che potrebbe essere cruciale per la classifica. Di seguito il calendario completo dell’Olimpia Milano per le ultime sette giornate dell’Eurolega.

CALENDARIO MILANO EUROLEGA BASKET 2019:

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO:

Khimki-Milano

VENERDI’ 8 MARZO:

CSKA Mosca-Milano

GIOVEDI’ 14 MARZO:

Milano-Olympiakos

MERCOLEDI’ 20 MARZO:

Real Madrid-Milano

VENERDI’ 22 MARZO:

Milano-Panathinaikos

GIOVEDI’ 28 MARZO:

Milano-Fenerbahce

GIOVEDI’ 4 APRILE:

Anadolu Efes-Milano

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo