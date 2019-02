Basket, Champions League 2019, 14a giornata: Bologna batte al supplementare il Promitheas e conquista il primo posto nel girone D

Il girone D della Basketball Champions League 2018-2019 finisce con un successo al sapore del brivido per la Segafredo Virtus Bologna: la vittoria contro il Promitheas di Patrasso arriva al supplementare per 98-91, dopo che una tripla di Tony Meier, autore di 15 punti, ha impedito la conclusione della partita entro i 40 minuti regolamentari. Per le V nere ci sono 20 punti di Amath M’Baye, 16 di Pietro Aradori e Brian Qvale, 12 di Yanick Moreira e Tony Taylor. Oltre ai 15 di Meier, il Promitheas trova 17 punti da Dimitrios Katsivelis, 16 da Terrell Parks, 12 da Nikos Gkikas, 10 da Michalis Tsairelis.

La sfida del PalaDozza si apre con una leggera prevalenza del Promitheas, sospinto da Katsivelis su un costante +3 nei primi minuti di gioco. L’ingresso di Pajola, però, cambia la partita nel senso positivo per la Segafredo, che piazza un parziale di 7-0 e poi trova un buon Qvale per andare sul 16-10. M’Baye piazza la tripla del +8, ma i greci non ci stanno a mollare subito e Tsairelis è un po’ ovunque in campo; Gkikas, infine, mette a segno il tiro da tre che vale il 25-23 a fine primo periodo.

Meier trova subito la parità a quota 25, ma Bologna prova di nuovo a scappare con la tripla di Cappelletti che vale il +4. Katsivelis e Gkikas, però, non sono del parere e riportano la situazione in parità (37-37). Moreira e Cappelletti decidono di prendersi sulle spalle le V nere, ma a farla volare sul nuovo +5 è Punter con la tripla a meno di due minuti dall’intervallo. Qvale rincara la dose con i punti del 51-43, poi Katsivelis segna dall’arco, Qvale fa 1/2 dalla lunetta e si va negli spogliatoi sul 52-46, con una certa assenza di entrambe le difese.

Al ritorno in campo, invece, di difesa se ne presenta una: è quella bolognese. Gli uomini di Sacripanti se ne vanno con M’Baye, Taylor e Moreira: è 63-48 in tre minuti e poco più. Saloustros e Parks sono indomiti e lasciano il Promitheas attorno alle 10 lunghezze di ritardo, che a 1’44” dalla fine del terzo quarto diventano 5. Aradori trova allora cinque punti di fila che scacciano i fantasmi e aiutano la Virtus a respirare, anche se Saloustros si vede omaggiato di tre liberi quasi sul finire del periodo: ne segna due, si entra negli ultimi dieci minuti sul 73-64.

Bologna riesce a mantenere un margine intorno ai dieci punti di vantaggio per un paio di minuti, poi il trio Katsivelis-Gkikas-Saloustros si inerpica fino al 79-75 costringendo Sacripanti a parlare ai suoi per un minuto. Non si segna più per un po’, eccettuato un libero di Martin, poi, a 3’30” dal termine, Taylor inchioda una schiacciata poderosa che vale il +7. Sembra la giocata che decide la partita, e invece no: il Promitheas è ancora lì, con Mantzoukas prima e Hall poi accorciano sull’84-81. Gkikas fallisce la tripla del pari, Aradori sbaglia, a 22 secondi dal termine, i liberi del +5, e Meier lo punisce sparando da otto metri il tiro da tre del pari a quota 84 con 8″8 da giocare. Moreira sbaglia il tiro della vittoria e si va all’overtime.

Per quasi tutto il supplementare le mani sono fredde, si segna pochissimo e il punteggio ancor meno si muove. Si arriva all’ultimo minuto sul 92-89, con il Promitheas che non riesce più a segnare un singolo canestro su azione e Bologna che, dalla lunetta, ne approfitta con Taylor e M’Baye, prima che una rubata di Aradori consenta a quest’ultimo di ribadire il primato nel girone della Virtus. Finisce 98-91 ed al PalaDozza è festa.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-PROMITHEAS 98-91 (25-23, 52-46, 73-64, 84-84)

BOLOGNA – Punter 9, Martin 3, Moreira 12, Pajola 4, Taylor 12, Baldi Rossi, Cappelletti 6, Kravic ne, Aradori 16, Berti ne, M’Baye 20, Qvale 16. All. Sacripanti

PROMITHEAS – Hall 3, Lypovyy, Gkikas 12, Tsairelis 10, Geromichalos, Sandramanis 2, Saloustros 9, Katsivelis 17, Meier 15, Ellis, Parks 16, Mantzoukas 7. All. Giatras

