Basket: Avellino rinuncerà a retrocedere in FIBA Europe Cup se non passerà il turno in Champions League

Se la Sidigas Avellino non dovesse superare il turno in Basketball Champions League, e quindi fosse obbligata alla retrocessione in FIBA Europe Cup, non giocherebbe la coppa in questione. A rivelarlo è il direttore sportivo della società irpina, Nicola Alberani, dalle pagine del quotidiano Il Mattino.

Alberani spiega, in particolare, quali sono le ragioni di una simile decisione: “Questo è un gruppo che ha bisogno di lavorare in palestra, ha la necessità di resettarsi e concentrarsi sul campionato. La rinuncia alla FIBA Europe Cup nasce da questi motivi, ma anche dalla consapevolezza che lo scorso anno il raggiungimento della finale di questa competizione è passato quasi inosservato in città“.

Il ds della Scandone si riferisce anche ai tanti problemi di infortuni (e non solo) che hanno minato la pur buona stagione irpina. Le sorti europee di Avellino sono legate a un’unica partita, quella che si giocherà martedì 5 febbraio in Lettonia, dove sarà il Ventspils l’ultimo avversario della prima fase. La Sidigas è al momento terza nel girone A. Se dovesse vincere avrebbe la certezza degli ottavi di finale; dovesse invece perdere, si ritroverebbe potenzialmente invischiata in un arrivo a tre con Le Mans e Nizhny Novgorod. In questo caso la classifica avulsa eliminerebbe Avellino, ma il solo caso che può creare questa condizione è una doppia vittoria delle due squadre inseguitrici.

La rinuncia alla FIBA Europe Cup è un fatto piuttosto comune tra le squadre di Champions League che possono ritrovarsi coinvolte nei turni preliminari oppure rischiare l’eliminazione da quinte e seste dei gironi, e viene in genere comunicato all’inizio della stagione.

Credit: Ciamillo