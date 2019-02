Basket 3×3, sorteggiati i gironi dei Mondiali 2019: tra le donne Italia con Russia, Ucraina, Indonesia e una qualificata

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali maschili e femminili di basket 3×3, che si svolgeranno ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno e in cui l’Italia, nel torneo riservato alle donne, detiene il titolo iridato.

Le azzurre sono state sorteggiate nel girone D, contro Russia, Ucraina, Indonesia e la terza classificata del torneo di qualificazione che si svolgerà a Porto Rico. A prima vista appare un girone da prendere con la dovuta attenzione, visto che l’Ucraina ha battuto l’Italia nella finale 3°-4° posto agli ultimi Europei e la Russia è stata oro mondiale nel 2017.

Il girone A del torneo maschile, però, è il più forte in assoluto, con la presenza di Serbia, Stati Uniti, Olanda, Turchia e Corea del Sud, che per un motivo o per un altro sono tutte nazioni che, nel 3×3, qualcosa da dire ce l’hanno.

Di seguito il quadro completo dei raggruppamenti dei Mondiali maschili e femminili:

MONDIALI MASCHILI

GIRONE A – Serbia, Stati Uniti, Olanda, Turchia, Corea del Sud

GIRONE B – Russia, Mongolia, Ucraina, Estonia, Qualificata

GIRONE C – Slovenia, Cina, Lituania, Qatar, Qualificata

GIRONE D – Giappone, Lettonia, Brasile, Polonia, Qualificata

MONDIALI FEMMINILI

GIRONE A – Cina, Olanda, Ungheria, Lettonia, Turkmenistan

GIRONE B – Francia, Giappone, Andorra, Svizzera, Qualificata

GIRONE C – Mongolia, Romania, Iran, Repubblica Ceca, Qualificata

GIRONE D – Italia, Russia, Ucraina, Indonesia, Qualificata

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo