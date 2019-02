Atletico Madrid-Juventus, chi saranno i telecronisti e commentatori tecnici su Sky e RAI. Il programma completo

Stasera (ore 21.00) si giocherà Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Sfida apertissima allo Stadio Wanda Metropolitano dove i bianconeri cercheranno il colpaccio contro un avversario molto quotato e pericoloso, soprattutto di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia una partita particolarmente equilibrata, intensa e avvincente tra due formazioni di altissimo spessore tecnico desiderose di fare risultato per proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza.

Il big match di questa giornata di Champions League sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno ma sarà visibile per tutti gli abbonati anche su Sky Sport Uno. Copertura totale per la serata da leoni dei Campioni d’Italia che sperano di espugnare la capitale iberica e di vivere in maniera più serena il match di ritorno previsto tra tre settimane all’Allianz Stadium di Torino. Ma chi saranno i telecronisti per le due emittenti?

Su Sky spazio a Massimo Marianella col commento tecnico di Alessandro Del Piero e collegamenti a bordocampo con Francesco Cosatti, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà. Prima e dopo l’incontro ci sarà lo studio condotto da Ilaria D’Amico con Fabio Capello, Paolo Condò Alessandro Costacurta, Leo di Bello e Andrea Pirlo tra gli ospiti).

Sulla Rai, invece, telecronaca di Marco Lollobrigida e commento tecnico di Antonio Di Gennaro mentre i collegamenti a bordocampo saranno di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Prima e dopo il match spazio allo studio condotto da Paola Ferrari con Alberto Rimedio e Paolo Rossi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Atletico Madrid-Juventus e le squadre di commento di Sky e Rai.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play, diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: LA SQUADRA DI COMMENTO DELLA RAI

Telecronaca di Marco Lollobrigida e commento tecnico di Antonio Di Gennaro mentre i collegamenti a bordocampo saranno di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Prima e dopo il match spazio allo studio condotto da Paola Ferrari con Alberto Rimedio e Paolo Rossi.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: LA SQUADRA DI COMMENTO DI SKY

Telecronaca di Massimo Marianella col commento tecnico di Alessandro Del Piero e collegamenti a bordocampo con Francesco Cosatti, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà. Prima e dopo l'incontro ci sarà lo studio condotto da Ilaria D'Amico con Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Leo di Bello e Andrea Pirlo tra gli ospiti).

