Atletica, Wayde Van Niekerk è tornato dopo 500 giorni! Il fuoriclasse dei 400 vince i campionati provinciali

Wayde Van Niekerk è tornato in gara a sorpresa in occasione dei Campionati Provinciali del Free State. Il Campione Olimpico e del Mondo dei 400 metri era assente addirittura dal 10 agosto 2017, cioè da quando conquistò la medaglia d’argento iridata sui 200 metri alle spalle del turco Guliyev, due giorni dopo essersi messo al collo l’oro sul giro di pista. Il sudafricano si era poi procurato una lesione al crociato anteriore e al menisco del ginocchio destro mentre giocava una partita di rugby flag: sono passati poco più di 500 giorni da quel 7 ottobre 2017, nel frattempo il 26enne si è dovuto sottoporre a un’operazione e a una lunga riabilitazione.

Van Niekerk ha deciso di rimettersi in gioco nella sua Bloemfontein in una gara poco impegnativa, vincendo col tempo di 47.28 (cioè quattro secondi in più rispetto al suo record del mondo di 43.03). L’atleta, apparso lontano dal suo peso forma, ha spinto soltanto negli ultimi 100 metri quando ha superato Cornel Fredericks in una giornata soleggiata ma caratterizzata anche da qualche folata di vento. Vedremo come proseguirà il recupero del fuoriclasse che punterà naturalmente a difendere il titolo ai Mondiali di Doha per poi lanciare la volata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

VIDEO DEL RIENTRO DI VAN NIEKERK:

@WaydeDreamer wow dude, we were never ready for your come back. Free State Championship over the weekend…. In excited for the athletics season ahead #WaydeVanNiekerk pic.twitter.com/FdDl9XsZEP — Brian Lebogang Maaga 🌈 (@maagarash) February 25, 2019

Foto: Lapresse