Atletica, Sara Dossena firma il record italiano sui 5 km. Record del Mondo di Hassan e Wanders a Monaco

Sara Dossena ha partecipato alla Monaco Run, 5 km nel Principato: a poco più di un mese dal rientro in gara al Campaccio e dopo la vittoria nella Mezza del Castello a Vittuone, la 34enne si è presentata a Montecarlo e ha usato questa prova come un allenamento, il suo obiettivo è ovviamente quello di essere competitiva nella Maratona dopo il sesto posto agli ultimi Europei e alla Maratona di New York 2017 (ha dovuto rinunciato all’ultima edizione a causa di un infortunio).

La bergamasca ha concluso al quarto posto col tempo di 16:03, nuovo record italiano su una distanza a cui la IAAF sta cercando di dare il giusto spazio (la Federazione Internazionale riconosce i primati soltanto dallo scorso anno). L’olandese Sifan Hassan ha realizzato il nuovo record del mondo correndo in 14:44, primato mondiale anche tra gli uomini stampato dallo svizzero Julien Wanders che ha completato la prova in 13:29.

Foto: Valerio Origo