Atletica, Larissa Iapichino vola a 6.30. Lorenzo Benati firma un super 47.74 sui 400, record allievi

Sono arrivati due risultati importanti dai Campionati Italiani Allievi che si stanno disputando al Palaindoor di Ancona. Larissa Iapichino ha conquistato il tricolore nel salto in lungo con un eccezionale balzo a 6.30, seconda prestazione personale al coperto della sua carriera (6.36 lo scorso anno), la figlia di Fiona May conferma la sua eccezionale classe e fa ben sperare per il prossimo futuro: la 16enne, che ha piazzato anche un 6.29 e un 6.19, si lancia verso un futuro radioso anche perché il risultato di oggi arriva dopo una settimana molto difficile a causa della febbre. Lorenzo Benati ha invece firmato la miglior prestazione italiana di categoria, il Campione d’Europa ha corso i 400 metri in 47.74 abbassando di tre centesimi il precedente primato di Edoardo Scotti: il 16enne romano potrà migliorarsi ulteriormente in occasione della finale in programma domani.

Foto: De Marco/FIDAL