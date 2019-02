Atletica, Gianmarco Tamberi torna in gara a Karlsruhe: inizia il percorso verso gli Europei indoor

Inizia il percorso di avvicinamento di Gianmarco Tamberi agli Europei indoor di Glasgow, primo obiettivo stagionale del saltatore in alto azzurro: come riporta il sito federale l”italiano sarà in gara a Karlsruhe poco dopo essere ritornato in Italia dal lungo raduno in Sudafrica con il padre (che è anche il suo allenatore).

Per arrivare al meglio alla rassegna continentale al coperto di inizio marzo ha scelto di partire dalla seconda tappa dello IAAF World Indoor Tour, dove sarà impegnato questa sera alle ore 19.10. L’uomo da battere nella cittadina tedesca sarà il padrone di casa (campione continentale e bronzo iridato al chiuso) Mateusz Przybylko.

Le prossime manifestazioni alle quali Tamberi prenderà parte saranno il meeting di Banska Bystrica in programma sabato prossimo e gli Assoluti indoor di Ancona del 15 febbraio, preludio alla manifestazione continentale.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com