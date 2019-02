Atletica, Europei indoor 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Gli Europei Indoor 2019 di atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Si preannuncia grande spettacolo con la rassegna continentale al coperto, l’appuntamento clou della stagione in sala: tanti campioni si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, l’Italia cercherà di essere protagonista con alcuni alfieri di punta come Gianmarco Tamberi, Claudio Stecchi, Marcell Jacobs, Simone Forte e Fabrizio Donato senza dimenticarsi di Alessia Trost ed Elena Vallortigara. Di seguito il calendario completo degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera con il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare (orari italiani, a Glasgow sono indietro di un’ora). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport.

CALENDARIO EUROPEI INDOOR ATLETICA:

VENERDÌ 1° MARZO:

11.03 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

11.05 Pentathlon – 60 metri ostacoli

11.20 400 metri (maschile) – Batterie

11.45 Pentathlon – Salto in alto

12.10 800 metri (femminile) – Batterie

12.30 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni

12.55 1500 metri (maschile) – Batterie

13.00 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

13.30 3000 metri (maschile) – Batterie

13.30 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni

14.00 400 metri (femminile) – Batterie

14.15 Pentathlon – Getto del peso

20.00 Salto con l’asta (maschile) – Qualificazioni

20.02 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

20.04 Pentathlon – Salto in lungo

20.06 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

20.10 1500 metri (femminile) – Batterie

20.48 800 metri (maschile) – Batterie

21.25 Salto triplo (qualificazioni) – Maschile

21.35 Getto del peso (maschile) – Finale

21.36 400 metri (femminile) – Semifinali

21.55 400 metri (maschile) – Semifinali

22.15 Pentathlon – 800 metri

22.40 3000 metri (femminile) – Finale

SABATO 2 MARZO:

11.00 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni

11.03 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

11.10 Eptathlon – 60 metri

11.30 60 metri (maschile) – Batterie

12.13 60 metri (femminile) – Batterie

12.57 60 metri ostacoli (maschile) – Batterie

13.05 Eptathlon – Salto in lungo

13.31 60 metri ostacoli (femminile) – Batterie

19.00 Salto in alto (maschile) – Finale

19.02 Eptathlon – Getto del peso

19.06 800 metri (femminile) – Semifinali

19.10 Salto con l’asta (maschile) – Finale

19.25 800 metri (maschile) – Semifinali

19.50 60 metri (femminile) – Semifinali

20.20 60 metri (maschile) – Semifinali

20.47 3000 metri (maschile) – Finale

20.50 Eptathlon – Salto in alto

21.10 400 metri (femminile) – Finale

21.22 400 metri (maschile) – Finale

21.35 60 metri (femminile) – Finale

21.50 60 metri (maschile) – Finale

DOMENICA 3 MARZO:

11.00 Salto triplo (femminile) – Finale

11.06 Eptathlon – 60 metri ostacoli

12.05 60 metri ostacoli (maschile) – Semifinali

12.15 Eptathlon – Salto con l’asta

12.25 60 metri ostacoli (femminile) – Semifinali

12.35 Salto in lungo (maschile) – Finale

13.20 Getto del peso (femminile) – Finale

19.00 Salto in lungo (femminile) – Finale

19.05 Salto con l’asta (femminile) – Finale

19.10 60 metri ostacoli (maschile) – Finale

19.25 60 metri ostacoli (femminile) – Finale

19.57 800 metri (maschile) – Finale

20.15 Salto in alto (femminile) – Finale

20.18 800 metri (femminile) – Finale

20.35 Salto triplo (maschile) – Finale

20.37 Eptathlon – 1000 metri

21.01 1500 metri (maschile) – Finale

21.12 1500 metri (femminile) – Finale

21.25 4×400 metri (maschile) – Finale

21.40 4×400 metri (femminile) – Finale

EUROPEI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport e diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

