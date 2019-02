Atletica, Claudio Stecchi in gara con i migliori a Clermont-Ferrand nell’ultimo test prima degli Europei di Glasgow

L’astista Claudio Stecchi sarà senza dubbio una delle pedine più importanti per la spedizione azzurra negli imminenti Campionati Europei Indoor di atletica leggera, che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Il 27enne fiorentino sarà però in gara anche questo fine settimana in Francia, a Clermont-Ferrand, per l’ultima tappa del Perche Elite Tour 2019, circuito francese riservato al salto con l’asta. La gara rappresenterà di fatto un’anteprima della rassegna continentale e accoglierà in gara molte stelle del panorama europeo e non solo. Stecchi ha ricevuto l’invito in seguito allo splendido 5,78 realizzato a Stettino una decina di giorni fa, seconda prestazione italiana indoor di sempre dopo il 5,82 di Giuseppe Gibilisco.

L’azzurro dovrà vedersela con avversari di primissimo piano come il francese Renaud Lavillenie, primatista mondiale indoor, i polacchi Piotr Lisek e Pawel Wojciechowski, il greco Konstantinos Filippidis, lo svedese Melker Svard Jacobsson e il francese Axel Chapelle. L’evento sarà una perfetta occasione per testare la condizione a meno di una settimana dagli Europei e per fare il punto sul livello degli avversari. A Clermont-Ferrand saranno in gara anche lo statunitense Sam Kendricks, che vanta il mondiale stagionale con 5,90, e il brasiliano Thiago Braz, oro olimpico a Rio 2016, per una sfida che si annuncia davvero stellare.

