Vuelta a San Juan 2019: Fernando Gaviria ancora a segno! Battuto Peter Sagan in volata nella quarta tappa

Grande volata nella quarta tappa della Vuelta a San Juan 2019 con Fernando Gaviria che batte Peter Sagan e bissa il successo della prima frazione. Il colombiano della UAE-Team Emirates conferma il grande feeling con la corsa argentina e con un altro sprint perfetto riesce a superare anche il tre volte campione del mondo. Completa il podio Álvaro José Hodeg, mentre in classifica generale resta leader Julian Alaphilippe.

Tappa caratterizzata da una fuga di cinque corridori, che ha preso il largo nelle prime fasi della corsa. Gli attaccanti di giornata sono: Daniel Zamora (Agrupacion Virgen De Fatima), Facundo Cattapan (Municipalidad de Rawson Somos Todos), Royner Navarro (Perù), Cesar Paredes (Medellin), Ricardo Paredes (Cile) e Robert Mendez (Uruguay). Al termine delle salite presenti nella parte centrale del percorso, al comando restano solo in tre: Zamora, che diventa leader della classifica dei GPM, Paredes e Navarro. Nella lunga discesa verso il traguardo le squadre dei velocisti iniziano il vero inseguimento e vanno a riprendere i fuggitivi a 2,5 km dall’arrivo.

Nello sprint finale Simone Consonni tira alla perfezione la volata a Gaviria. Da dietro prova la grande rimonta Sagan (Bora-Hansgrohe), che passa sull’esterno negli ultimi metri, ma non basta per battere il colombiano, che resiste al comando e vince nettamente. Terza posizione per Hodeg (Deceuninck-Quick Step), che è rimasto chiuso nel momento chiave. Quattro italiani si piazzano nella top 10, con il quarto posto di Consonni, seguito da Luca Pacioni (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) e Matteo Malucelli (Caja Rural-Seguros RGA), mentre il giovane Imerio Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè) è nono. In classifica generale mantiene quindi la leadership Alaphilippe, che ora guida con 8” su Gaviria. Domani giorno di riposo, si riparte venerdì con il decisivo arrivo in salita all’Alto del Colorado.

Foto: Valerio Origo