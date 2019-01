Tommasone-Valdez in tv, a che ora inizia e come vederlo. Il programma e lo streaming

Carmine Tommasone contro Oscar Valdez, in palio il Mondiale WBO dei pesi piuma. A Frisco (Texas, USA) il pugile italiano va a caccia di un’autentica impresa contro il detentore della cintura, 28enne messicano che si è sempre contraddistinto per il suo proverbiale colpo risolutore. Entrambi gli atleti sono imbattuti: il 34enne irpino si è imposto in 19 occasioni (5 per ko) mentre il suo avversario ha festeggiato per 24 volte (19 prima del termine). Il Campione in carica partirà con tutti i favori del pronostico ma il nostro portacolori ha le carte in regola per andare a caccia del colpaccio: l’azzurro non deve temere nulla, deve dare l’anima per cercare di sfruttare al meglio l’occasione della vita, quella che può fargli svoltare la carriera.

Al The Ford Center at The Star di Frisco ci saranno 12000 spettatori pronti a seguire questo incontro, Tommasone non è conosciuto dal grande pubblico americano ma con la sua proverbiale tecnica potrebbe mettere in difficoltà il picchiatore Valdez ed emozionare tutti gli appassionati della nobile arte. Dopo quasi un anno un italiano torna a combattere per un mondiale (l’ultima fu Blandamura contro Murata in Giappone), il tentativo di impresa sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Carmine Tommasone-Oscar Valdez, Mondiale WBO dei pesi piuma.

TOMMASONE-VALDEZ: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

04.00 (circa) Mondiale WBO pesi piuma – Carmine Tommasone vs Oscar Valdez

TOMMASONE-VALDEZ: COME VEDERE L’INCONTRO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

