Snowboard, Coppa del Mondo Mosca 2019: Ochner/March chiudono quarti nel PSL a squadre

Non arriva il secondo podio in due uscite per quanto riguarda il Mixed Parallel Slalom Team in casa Italia: dopo aver centrato la seconda piazza in quel di Bad Gastein gli azzurri non si ripetono in quel di Mosca, nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo, e chiudono in quarta posizione.

A trionfare in una spettacolare sfida di Big Final è l’Austria, che trova il bis dopo il trionfo casalingo di qualche settimane fa: Daniela Ulbing e Benjamin Karl superano nell’ultimo atto i padroni di casa russi Natalia Soboleva ed Andrey Sobolev. A completare il podio c’è la Svizzera: Julie Zogg e Dario Caviezel strappano l’ultimo gradino agli azzurri.

Buona comunque, in ogni caso, la performance di Nadya Ochner e Aaron March, di gran lunga i migliori interpreti del Bel Paese nella specialità. Sconfitti prima in semifinale dai vincitori odierni e poi nella Small Final dagli elvetici. Eliminati dal Giappone nel turno preliminare invece gli altri due italiani in gara: Gaspari/Fischnaller.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI