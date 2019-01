Skeleton, Coppa del Mondo Koenigssee 2019: attesi i tedeschi, si assegnano anche i titoli europei

Quarta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton 2019: nel week-end si resta in Germania (terza volta consecutiva in terra tedesca), ci si sposta da Altenberg a Koenigssee (che settimana scorsa ha ospitato lo slittino), dove si assegneranno anche i titoli europei.

Tra gli uomini fino ad ora è stato un dominio in lungo e in largo della Russia: in Lettonia a Sigulda si è imposto Nikita Tregubov, poi la doppietta del redivivo Alexander Tretiakov. Anche venerdì ci si attende tanto dalla coppia russa, ma saranno molto agguerriti tutti i rivali. A partire dal campione europeo in carica, Martins Dukurs, ancora non al top al momento, passando per il campione olimpico Yun Sungbin, fino ad arrivare al padrone di casa Axel Jungk che nel 2018 si impose proprio su questo catino.

Anche al femminile è la Russia che sta facendo la voce grossa con Elena Nikitina. La 26enne nativa di Mosca è leader della classifica ed è anche la detentrice della medaglia d’oro continentale. La sfida sarà la stessa, con la teutonica padrona di casa e l’idolo della folla Jacqueline Loelling: la giovane nativa di Siegen al momento non sta dando spettacolo come accaduto nella passata stagione, servirà il riscatto. In casa Italia si attendono progressi da Valentina Margaglio, l’obiettivo è la top-15.

Foto: IBSF/Viesturs Lācis