Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Lara Della Mea si conferma, segnali positivi da Stefano Gross

L’Italia ha trovato la sua slalomista per il futuro. Lara Della Mea si conferma dopo l’ottimo sedicesimo posto di Semmering e a Zagabria chiude solamente una posizione indietro rispetto alla gara austriaca. Ancora dunque punti importanti per la 19enne di Tarvisio, che ha sicuramente sorpreso in positivo per l’atteggiamento mostrato nella seconda manche in Croazia.

Nessuna paura, nessun timore di sbagliare e rischiare di perdere punti importanti per migliorare il proprio pettorale di partenza. Una bella manche aggressiva per la giovane azzurra, che ha attaccato nella parte iniziale e poi anche in quella centrale, perdendo qualcosa solo nell’ultima parte del tracciato. Alla fine, grazie anche a qualche caduta, sono state ben nove le posizioni recuperate da Della Mea, che ora avrà un ulteriore esame in quel di Flachau.

La migliore delle azzurre a Zagabria è stata Chiara Costazza, che ha chiuso al nono posto. Un buon piazzamento tra le dieci per la nativa di Cavalese, che può darle sicuramente fiducia in vista della Night Race di domani, dove l’obiettivo sarà quello di centrare un’altra top ten.

Nella giornata di ieri è toccato agli uomini e finalmente si è rivisto uno Stefano Gross convincente e che si è ritrovato sulla pista croata. L’altoatesino è stato protagonista di una straordinaria rimonta nella seconda manche, recuperando addirittura diciannove posizioni e chiudendo alla fine al decimo posto. Lo stesso Gross ha detto a fine gara di essere in fiducia e soprattutto adesso arrivano delle piste che lo slalomista azzurra ama particolarmente, come Wengen ed Adelboden.

Gara intelligente e molto attenta per Giuliano Razzoli. Un diciannovesimo posto che è molto più importante di quello che dice la classifica. L’emiliano, infatti, ha sfruttato le molte cadute e ha ottenuto punti decisivi per la sua classifica. L’obiettivo, infatti, è quello di abbassare sempre di più il pettorale e scalare posizioni nella startlist.

Merita sicuramente i complimenti Riccardo Tonetti, che ha ottenuto il miglior risultato della carriera in slalom con il dodicesimo posto di Zagabria. Una stagione positiva per l’azzurro, che, dopo i buoni risultati in gigante, riesce finalmente ad essere competitivo anche in slalom.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI