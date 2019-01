Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini 2019: Innsbruck decisiva per Kobayashi. Si lotta per il secondo posto

Ryoyu Kobayashi ha fatto il vuoto. Dopo le prime due tappe in cui il giapponese, giunto al settimo successo stagionale in Coppa del Mondo, il quarto consecutivo, aveva vinto ma non stravinto, nel terzo appuntamento della Tournèe ha scavato il solco decisivo fra sè e gli inseguitori e ora a Bischofshofen dovrà pensare solo a non cadere per trionfare nella edizione 2019 della Tournèe anche se il suo stato di grazia attuale lo legittima a sperare nel Grande Slam, riuscito soltanto ad Hannavald e, lo scorso anno, a Stoch nella storia.

Kobayashi a Innsbruck non ha dovuto fare i conti con le condizioni di vento avverse che gli avevano impedito di volare nelle due secondo serie a Oberstdorf e Garmisch e ha dominato entrambe le serie, confermando di essere al momento il più forte di tutti di gran lunga. I 40 punti di vantaggio su Eisenbichler, che ha segnato il passo dopo essersela giocata alla pari per due gare, sono la conferma della superiorità del nipponico.

La lotta appassionante è per le altre posizioni del podio. Il tedesco Eisenbichler non è più così saldo al secondo posto come due giorni fa. La prestazione di oggi, preannunciata da una qualificazione al di sotto delle aspettative, lo ha riportato sulla terra e domenica sul trampolino austriaco dovrà cercare di tornare quello dei giorni scorsi per conquistare un risultato che impreziosirebbe la sua carriera, fin qui costellata di buoni propositi e di podi sporadici. In grande ascesa appare il norvegese Stjernen che oggi ha conquistato il terzo gradino del podio sia nella gara di Innsbruck che nella Tournèe scalando un paio di posizioni e approfittando della debacle di Kubacki, uscito di scena in chiave podio della Tournèe (ora è settimo) e di Koudelka che ci ha messo una pezza nella seconda manche dopo un primo salto non all’altezza dei precedenti e potrebbe ancora lottare per il secondo posto.

Alla fine dalle retrovie potrebbe sbucare proprio lui, Kamil Stoch che anche oggi ha saltato piuttosto bene, senza i picchi dello scorso anno, che ama il trampolino di Bischofshofen e potrebbe trovare lo slancio giusto per scalare qualche altro gradino in classifica e piazzarsi sul podio. In Austria proverà domani a conquistare la seconda qualificazione anche Alex Insam, un po’ a corrente alternata in questa Tournèe.

