Presentata la riforma dello sport. Giorgetti: “Vogliamo il bene dell’Italia”. Malagò: “Da definire il perimetro d’azione del Coni”

Giornata importante per lo sport italiano, oggi al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma è stata presentata la riforma voluta dal Governo. Ovviamente era presente Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport che ha fatto un punto della situazione: “Siamo qui per svelenire un clima che è stato alimentato dai media e che secondo me non ha motivo di fondamento. Questa riforma non nasce contro nessuno e non nasce per nessuno. Non facciamo leggi ad personam ma solo per il bene dello sport italiano“.

Il politico ha poi voluto ulteriormente precisare: “È giusto che il governo spieghi a tutti gli attori la volontà di rinnovamento e miglioramento. Abbiamo pensato di cambiare in meglio e questa è un’occasione per confrontarci. Nei momenti di transizione le cose funzionano se c’è collaborazione. Ora ci incamminiamo nella fase di applicazione, sono sempre i protagonisti a fare buone le riforme. Noi ce la mettiamo tutta. Dobbiamo fare le cose in fretta ma anche bene“.

La Coni Servizi sarà dunque sostituita dalla “Sport e salute”, a riguardo è intervenuto il Presidente del Coni Giovanni Malagò: “Mi sono battuto per evitare questo nome che sinceramente non condivido, è molto inflazionato. Ci sono ancora aspetti da definire legati al perimetro di azione del Coni. C’è stato stupore e dispiacere soprattutto per aspetti formali con cui si è arrivati a questo punto, dalla mattina alla sera, senza sapere nulla”

Credit: Ciamillo