LIVE Calciomercato oggi (6 gennaio) in DIRETTA: Inter su Barella, la Lazio sogna Malcom, Juventus vicina a Romero

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico.

Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative di questo 2019. Il primo colpo dell’Inter targata Marotta sarà probabilmente Diego Godin. Non in ordine di arrivo, perché il centrale uruguaiano sbarcherà in Italia solo dalla prossima estate, ma in termini di definizione dell’affare. Un biennale con opzione per il terzo, offerti all’esperto difensore (33 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Semaforo verde per la cessione del calciatore del Milan Fabio Borini allo Shenzhen potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il PSG nel frattempo sta attendendo il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti per lanciare un altro assalto ad Allan.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del calciomercato invernale di oggi, domenica 6 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto. Si inizia alle ore 09.00 e vi terremo aggiornati fino alle ore 23.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata di calciomercato. Appuntamento a domani.

22.41 LAZIO – La pazza idea Malcom è viva, arrivano delle conferme da Barcellona ma l’agente smentisce. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

22.29 JUVENTUS – Arrivano delle novità riguardo a Romero: in settimana previsti degli incontri col Genoa, il difensore potrebbe arrivare già a gennaio.

22.16 Tutti vogliono PIATEK. Roma e Milan sarebbero infatti in pressing sull’attaccante del Genoa come ha riportato tuttomercatoweb. La valutazione è alta (30 milioni di euro) ma le due squadre vogliono ritoccare l’attacco: i giallorossi dovranno sostituire uno tra Dzeko e Schick, il Milan è alle prese col caso Higuain. La Juventus sembra aver allentato la presa.

22.04 ROMA – Il laterale Rick Karsdorp non ritornerà al Feyenoord come riporta la Gazzetta dello Sport. Ci sarebbero infatti state delle divergenze tra le due società in merito alla formula del trasferimento.

22.00 ROMA – Piace Ozyakup, centrocampista turco del Besiktas. Secondo la Gazzetta dello Sport, Monchi starebbe sondando il terreno.

21.47 UDINESE – Slittano a domani gli arrivi di Marvin Zeegelaar e Stefano Okaka ma le operazioni non sarebbero in discussione come riporta Sky Sport.

21.34 REAL MADRID – UFFICIALE: acquistato Brahim Diaz del Manchester City. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2025, domani la presentazione.

21.22 NAPOLI – Su Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 nel mirino dei partenopei, ci sarebbero anche il Boca Juniors, il Valencia e il Villareal. La società dovrà davvero sudare per portare a casa questo gioiellino.

21.03 INTER – Ormai è fatta per Godin. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un accordo per un biennale da 6 milioni di euro a stagione.

20.57 VINCENZO GRIFO, che ha debuttato con la Nazionale, va in prestito al Friburgo visto che non ha trovato spazio all’Hoffenheim.

20.43 NAPOLI – I partenopei starebbero lavorando in uscita: Diawara e Rog sarebbero i primi indizati come riporta la Gazzetta dello Sport.

20.31 C’è grande fermento attorno a NICOLO’ BARELLA. Il giocatore del Cagliari non vuole lasciare l’Italia, dunque l’ipotesi Chelsea sembra lontano. Le ultime indiscrezioni parlano di un avvicinamento all’Inter. La cifra richiesta dal Cagliari si aggira attorno ai 50 milioni di euro.

20.16 ATLETICO MADRID – Jan Oblak rinnoverà con i colchoneros come riporta La Cadena Cope: il portiere è in scadenza nel 2021 e ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

20.04 ROMA – I giallorossi sarebbero vicini a blindare Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001 della primavera: si vogliono evitare pressing di altre formazioni, contratto attorno agli 800mila euro.

19.53 LAZIO – Pazza idea Malcom! Come riporta la rosea, i biancocelesti stanno facendo un tentativo per l’esterno brasiliano del Barcellona: prestito oneroso con diritto di riscatto. Il 21enne era stato vicino alla Roma in estate, si parla di una quotazione di 40 milioni di euro.

19.38 JUVENTUS – Romero si avvicina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore del Genoa viene valutato in 25 milioni e i bianconeri sarebbero molto interessati.

19.26 TORINO – Granata molto attivi in uscita, Vanja Milinkovic-Savic potrebbe andare all’Ascoli.

19.19 GENOA – Si sarebbe trovato l’accordo per Stefano Sturaro. I liguri sono vicini al colpaccio a centrocampo come riporta tuttomercatoweb, in settimana se ne saprà di più.

19.04 TORINO – Attenzione alle sirene su Gleison Bremer che, come riporta tuttomercatoweb, può andare in Spagna dove il difensore granata è molto apprezzato.

18.56 NAPOLI – Partenopei in forcing su Hirving Lozano, attaccante del PSV classe 1995 su cui si stanno muovendo anche altri club europei ma il suo procuratore Mino Raiola ha affermato a ED che non si muoverà a gennaio.

18.47 ROMA – Frenata sul rinnovo di El Shaarawy: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le trattative non sono a buon punto e non sarebbero in programma altri appuntamenti. Scadenza a giugno 2020.

18.39 CHELSEA – Alvaro Morata sarebbe nel mirino anche di Bayern Monaco e Borussia Dortmund secondo quanto riporta Marca. Su di lui spinge il Siviglia.

18.28 ATALANTA – Piace Luiz Felipe Concer, portiere brasiliano classe 1997 in forza all’Esporte Clube Prospera. Secondo tuttomercatoweb sarebbe seguito dalla Dea e anche dal Brescia.

18.19 MILAN – Oggi è arrivato Paquetà, da domani al lavoro con i compagni: è il grande colpo del mercato dei rossoneri.

18.10 ROMA – Spunta il nome di Emmanuel Badu per il centrocampo. Il ghanese classe ’90, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, rientra nei pieni dei giallorossi ma ci sono dubbi sul suo ginocchio sinistro.

18.03 INTER – Resta viva la pista che porta Gabriel Barbosa al West Ham. Il giocatore rientrerà a Milano per parlare con la società ma non rientra nei pieni di Spalletti. Per il Sun la chiusura è vicina.

17.50 CAGLIARI – Birsa è in arrivo! Secondo Tuttomercatoweb è stato raggiunto l’accordo con il Chievo per 2 milioni di euro.

17.29 FRIBURGO – Arriva in prestito dall’Hoffenheim l’azzurro Vincenzo Grifo, recentemente convocato da Mancini in Nazionale.

17.26 SPAL – Nuovo obiettivo per i ferraresi, che puntano forte su Ezequiel Schelotto, attualmente al Brighton, ex Cesena, Chievo e Inter.

17.21 GLASGOW RANGERS – Ufficiale l’arrivo in Scozia di Jermain Defoe. L’inglese resterà nella squadra allenata da Steven Gerrard per 18 mesi, in prestito dal Bournemouth.

17.09 INTER – Agustin Almendra vicino ai nerazzurri. Offerti 15 milioni di euro al Boca Juniors per il 18enne, che potrebbe rimanere in maglia Xeneizes ancora per un anno.

16.50 LAZIO – Si avvicina Zappacosta. Per il Chelsea si può trattare il prestito con diritto di riscatto.

16.45 ROMA – Si punta al prestito di Miranda dall’Inter, ma la concorrenza non manca.

16.41 BASAKSEHIR – Ufficiale l’arrivo nel club turco Sedar Tasci dallo Stoccarda. Contratto di un anno e mezzo per il secondo acquisto invernale dopo Robinho.

16.30 LUCAS RIBEIRO – Il difensore 19enne sembra molto vicino all’Italia. Su di lui Roma, Inter e Napoli.

16.10 LAZIO – Dal Barcellona potrebbe arrivare Malcolm, ex obiettivo della Roma, poco utilizzato dai catalani, che potrebbero liberarlo per una trentina di milioni.

15.58 GENOA – Manca soltanto l’ufficialità per l’accordo tra il club rossoblu e il portiere brasiliano Jandrei Chitolina Carniel, proveniente dalla Chapecoense. Il giocatore è appena atterrato a Genova e nella giornata di domani dovrebbe già aggregarsi alla squadra per la ripresa degli allenamenti.

15.46 SAMPDORIA – Sono diverse le pretendenti per il difensore danese Joachim Andersen, autore di un’ottima prima parte di campionato. Inter e Napoli sarebbero pronte a trattare l’acquisto già in questa sessione di mercato, con la possibilità di lasciare il giocatore a Genova sino al termine della stagione.

15.32 MANCHESTER CITY – Ci sarebbe stato un contatto tra la società inglese allenata da Pep Guardiola e l’agente del colombiano Juan Fernando Quintero, affermatosi definitivamente a livello internazionale in questa stagione con la maglia del River Plate dopo aver tentato fortuna in varie formazioni europee (compresa una breve parentesi in Italia, con il Pescara).

15.24 MILAN – La società rossonera, stando a quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe inserita nella trattativa con il Cagliari per il centrocampista italiano Nicolò Barella, sul quale è molto forte l’interesse del Napoli.

15.16 REAL MADRID – Secondo alcune indiscrezioni riportate da AS, la società spagnola starebbe lavorando dietro le quinte per strappare al Tottenham il danese Christian Eriksen. Il centrocampista classe 1992, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, avrebbe attirato anche l’interesse della Juventus.

15.02 INTER – Il club nerazzurro sarebbe in ottima posizione per aggiudicarsi il centrocampista messicano Hector Herrera, in scadenza di contratto con il Porto a fine stagione. Le avversarie principali del nuovo direttore sportivo Beppe Marotta sarebbe alcune squadre della Premier League, disposte ad offrire al giocatore un ingaggio più elevato.

14.54 LAZIO – Secondo il sito spagnolo sport.es, la società biancoceleste avrebbe avviato i contatti con il Barcellona per l’attaccante brasiliano Malcom, che l’estate scorsa era stato ad un passo dalla Roma. L’idea della società di Claudio Lotito sarebbe quella di avere il giocatore in prestito fino a giugno.

14.48 INTER – Il club nerazzurro ha messo nel mirino il giovane centrocampista francese Aurelien Tchouameni del Bordeaux. La società transalpina avrebbe chiesto sei milioni di euro per il cartellino del giocatore, sulle cui tracce però ci sarebbero anche Bayern Monaco e Juventus.

14.36 CAGLIARI – Secondo La Gazzetta dello Sport la società sarda sarebbe interessata all’attaccante della Fiorentina Cyril Thereau. Il giocatore francese non sarebbe intenzionato a lasciare Firenze nonostante una prima parte di stagione vissuta ai margini.

14.28 CHIEVO – Date le difficoltà emerse nello scambio tra Stepinski e Paloschi con la SPAL, la società veronese potrebbe aver individuato un altro rinforzo in attacco. Si tratta dell’argentino Gonzalo Bergessio, già visto in Italia con le maglie di Sampdoria e Catania e attualmente svincolato.

14.12 TORINO – Sembra ormai sfumata la possibilità di un trasferimento di Diego Perotti dalla Roma alla società granata. Stando a quanto riporta La Stampa, l’ingaggio del giocatore argentino (2,5 milioni a stagione) sarebbe insostenibile per la società piemontese.

14.06 ROMA – La società giallorossa vorrebbe rafforzare il gruppo italiano all’interno dello spogliatoio. Gli obiettivi principali secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero Domenico Berardi del Sassuolo, Gianluca Mancini dell’Atalanta e Daniele Rugani della Juventus.

13.58 MILAN – La dirigenza rossonera punterà sulla linea verde per la rosa della prossima stagione e, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha abbandonato le piste che avrebbero potuto portare a Zlatan Ibrahimovic e Cesc Fabregas proprio per puntare su giocatori giovani e di grande potenziale.

13.48 GENOA – I genovesi si stanno muovendo per il possibile innesto in prestito di Alessandro Murgia dalla Lazio. Il giovane centrocampista italiano sta trovando poco spazio e presumibilmente farà le valigie già a gennaio, restano ancora in corsa Spal e Empoli.

13.37 INTER – La dirigenza nerazzurra si sta muovendo non solo sul fronte Godin, infatti i prossimi obiettivi sono De Paul dell’Udinese, Herrera del Porto e Valencia del Manchester United, con gli ultimi due in scadenza di contratto a giugno.

13.25 MILAN – Ancora in stand-by la situazione legata alla cessione di Riccardo Montolivo, attualmente fuori dal progetto tecnico rossonero ma con un ingaggio troppo alto da sostenere per le squadre di medio-bassa classifica della Serie A. Spal, Bologna e Genoa sono alla finestra secondo La Stampa, ma la situazione non si è ancora sbloccata.

13.09 JUVENTUS – Aaron Ramsey sarà un nuovo giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, però la società bianconera ha riavviato i contatti con i Gunners per provare ad anticipare l’operazione. L’Arsenal chiede più di 20 milioni, una cifra troppo alta per i bianconeri che hanno già raggiunto l’accordo con il giocatore in scadenza di contratto a giugno.

12.55 NAPOLI – Ai partenopei piace il centrocampista classe 1994 Stanislas Lobotka, ma il Celta Vigo non accetta la formula del prestito e chiede 30 milioni di euro. L’operazione potrebbe andare in porto a giugno, ma in caso di cessione di Rog e Diawara si proverà a chiudere in questa sessione.

12.39 LAZIO – Sergej Milinkovic-Savic completerà quasi sicuramente la stagione agonistica 2018-2019 con la maglia della Lazio, mentre a giugno andrà in scena un derby tra Milan e Inter per accaparrarsi il centrocampista serbo. Secondo il Corriere della Sera, il serbo classe ’95 lascerà quasi certamente i biancocelesti nella prossima sessione estiva di mercato.

12.25 JUVENTUS – Ancora da definire il futuro del croato Marko Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina, che potrebbe tornare a Torino già in questa sessione di mercato oppure trasferirsi al Fulham allenato da Claudio Ranieri.

12.12 FIORENTINA – Il futuro di Valentin Eysseric è ancora in bilico ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, almeno tre squadre (tra cui il Nizza) hanno mostrato interesse per il trequartista viola. L’offerta definitiva non è ancora arrivata, ma Eysseric dovrebbe lasciare Firenze già a gennaio.

12.01 TORINO – Tolgay Arslan, centrocampista del Besiktas, è finito nel mirino del Torino, alla ricerca di un calciatore. Come rivela tuttomercatoweb.com la società granata è fortemente interessata al profilo del giocatore turco.

11.54 EMPOLI – Il futuro di Andrea Ranocchia potrebbe essere in toscana. Sempre indietro nelle rotazioni dell’Inter il difensore vuol giocare e la chance potrebbe arrivare in provincia.

11.35 CHELSEA – Il Chelsea potrebbe essere disposto a mettere sul piatto 50 milioni di sterline per prelevare Edinson Cavani dal PSG. E’ quanto scrive oggi il Daily Express.

11.19 LAZIO – Elseid Hysaj non sta trovando lo stesso spazio dello scorso anno al Napoli, il suo procuratore se n’è già lamentato e adesso le sirene del mercato chiamano. Non solo il Chelsea del suo allenatore preferito Sarri, a farsi sotto potrebbe essere anche la Lazio, a caccia di un terzino destro.

11.05 JUVENTUS – Mehdi Benatia ha chiesto alla Juventus di essere ceduto, pur non palesando nessun malumore. Il difensore marocchino, però, vorrebbe giocare di più e il Milan, club maggiormente interessato, glielo permetterebbe. Secondo La Stampa, però, difficilmente il ds Paratici lo darà via a gennaio, dal momento che poi sarebbe complicato trovare un sostituto all’altezza in questa finestra di mercato.

10.56 PARMA – Il Parma cerca un terzino destro e il nome in cima alla lista è quello di Vincent Laurini della Fiorentina. L’alternativa è il palermitano Rispoli. Lo scrive la Gazzetta.

10.38 TORINO – Roberto Pereyra avrebbe detto “si” alla proposta del Torino. Il trequartista argentino, ex Juve e oggi al Watford, dovrebbe tornare in Italia a giugno. Fortemente richiesto da Mazzarri, Pereyra viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.

10.23 FIORENTINA – La Fiorentina ha messo gli occhi su Amadou Diawara, giovane difensore del Napoli che con Ancelotti non sta trovando molto spazio. A Firenze lo vorrebbero in prestito, ma AdL non sarebbe convinto. Lo scrive la Gazzetta.

10.05 INTER – Come si legge sulle colonne del QS, dopo Modrid e Milinkovic-Savic, c’è un altro nome pronto ad infiammare i tifosi dell’Inter. Stiamo parlando di Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conosciuto come Isco. L’esterno spagnolo sta vivendo un periodo complicato a Madrid, e l’Inter, alla ricerca di un esterno offensivo di grande qualità, potrebbe puntare proprio su di lui.

9.48 MILAN – Non sarà in Cina il futuro di Fabio Borini. Lo Shenzen ha infatti negato, addirittura con un comunicato ufficiale, di essere interessato all’esterno del Milan che sembrava a un passo dal club di Super League (si parlava di una cessione per una cifra tra gli 8 e gli 11 milioni)

9.33 FROSINONE – Si lavora con le uscite, Crisetig sulla via di Crotone visto che non fa parte dei piani futuri di Baroni.

9.21 INTER – Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero seguendo con interesse la situazione di Herrera, in uscita dal Porto, e di Arjen Robben, pronto a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Nel taccuino di Ausilio e Marotta ci sarebbero tra l’altro Matteo Darmian, deciso a tornare in Italia dopo l’esperienza al Manchester United, ma anche Valencia, sempre in scadenza con i Red Devils.

9.09 JUVENTUS – Dopo aver “saccheggiato” Cristiano Ronaldo al Real Madrid, la Juve è pronta a dare la caccia a un giocatore del Barcellona. Si tratta di Jordi Alba, in scadenza con i blaugrana nel 2020 e finito nel mirino dei bianconeri. Lo scrive Tuttosport, secondo cui la Juve aspetterebbe che l’esterno sinistro si liberi a parametro zero ma sempre tenendo alte le antenne nel caso in cui il Barcellona decida di mettere il giocatore sul mercato già nel prossimo giugno.

8.58 SAMPDORIA – La Sampdoria prova a riportare Manolo Gabbiadini in blucerchiato, pronto un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro anche se il Southampton vorrebbe cederlo definitivamente. L’attaccante è stato accostato anche a Milan, Fiorentina e Bologna.

8.51 NAPOLI – Il PSG nel frattempo sta attendendo il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti per lanciare un altro assalto ad Allan.

8.39 MILAN – Semaforo verde per la cessione del calciatore del Milan Fabio Borini allo Shenzhen potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

8.29 INTER – Con l’arrivo di Goudin potrebbe salutare San Siro il difensore del Brasile Miranda che a più riprese ha manifestato la volontà di lasciare Milano e giocare nel proprio Paese.

8.16 INTER – Il primo colpo dell’Inter targata Marotta sarà probabilmente Diego Godin. Non in ordine di arrivo, perché il centrale uruguaiano sbarcherà in Italia solo dalla prossima estate, ma in termini di definizione dell’affare. Un biennale con opzione per il terzo, offerti all’esperto difensore (33 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid.

8.09 MOURINHO – Mourinho dice no al Benfica. Secondo ‘Record’ il club portoghese ha pensato allo Special One dopo l’esonero di Rui Vitoria e ha provato a riportarlo dove ha lavorato per un breve periodo (undici partite) nella stagione 2000-2001. Ma Josè, senza panchina dopo l’esonero dallo United, ha respinto la proposta.

Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com