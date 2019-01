LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2019 in DIRETTA: Russia trionfante a sorpresa, Italia in quindicesima posizione

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si chiude una quattro giorni di gare decisamente intensa in cui le soddisfazioni per il Bel Paese non sono affatto mancate.

La doppietta (sprint-inseguimento) di Lisa Vittozzi ha scaldato i cuori degli appassionati e la sappadina è definitivamente esplosa ne luogo dove questa disciplina ha un significato particolare. Oggi si torna in gara nella staffetta e l’azzurra sarà il riferimento indiscusso nella compagine nostrana visto che Dorothea Wierer non vi prenderà parte per concedersi un turno di riposo. Italia che dunque perde una delle sue punte ma sarà sempre in lizza per il podio insieme alla Francia e alla Svezia. Pertanto sulle nevi tedesche potremo goderci un grande spettacolo di chiusura nel quale le nostra ragazze vorranno chiudere il cerchio.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta femminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle 11.45. Buon divertimento! (Foto: Nicolò Persico)

Clicca qui per la composizione dei quartetti

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

13.10: Italia che chiude in 15esima piazza dunque con 6’22″0. Una brutta giornata per le azzurre dopo la pessima prestazione al tiro di Gontier in piedi (8 errori e 5 giri di penalità). Una gara da dimenticare.

13.08: Ai 5.5 km Sanfilippo è 15esima con 15″ di ritardo da Bulgaria, dopo aver sorpassato la Cina. Vedremo se l’ultima frazionista azzurra riuscirà a prendersi la 14esima piazza.

13.06: Sanfilippo dopo l’ultimo poligono è sedicesima con 14″ di ritardoa dalla Cina e vedremo se l’azzurra riuscira a prevalere nei confronti dell’asiatica.

13.04: Arrivo trionfale della Russia dunque con Yurlova che regala un successo significativo. Herrmann (Ger) e Puskarcikova (Cze) completano il podio con 33″5 e 36″7 di ritardo. Niente da fare per la norvegese Eckhoff. Male la Francia che arriva quinta, essendo una delle favorite.

13.02: Ai 4.8 km (ultima frazione) la russa Yurlova vanta 50″1 di vantaggio sulla tedesca Herrmann e 51″6 sulla ceca Puskarcikova. La norvegese Eckhoff ci prova a raggiungere il podio con 13″ di ritardo.

12.58: INCREDIBILE LA RUSSIA!!! Poligono disastroso di Herrmann e Yurlova ne approfitta per andare via e portarsi a casa questa vittoria. La russa ha 50″8 sulla ceca Puskarcicova e 51″2 sulla Herrmann. Tedesca che verosimilmente andrà via e conquistarà il secondo posto.

12.57: Ottima prova al poligono di Sanfilippo che con questa serie scavalca la Cina e sale in quattordicesima piazza.

12.55: Ai 3.5 km (ultima frazione) la tedesca Herrmann conduce con 13″0 di vantaggio sulla russa Yurlova e 1’09″1 sulla ceca Puskarcikova.

12.53: Nel frattempo Sanfilippo passa al rilevamento (1.5 km) con 5’08″3 di ritardo e avendo forse a tiro la Cina (14esima) con 26″ di ritardo.

12.52: Herrmann a terra fa il suo con 8″5 di vantaggio su Yurlova mentre la ceca Puskarcikova passa a 1’01″2.

12.50: Si arriva al poligono a terra.

12.48: In quest’ultima frazione la tedesca Herrmann allunga con 5″6 sulla russa Yurlova e 55″2 su Bescond al rilevamento di 1.5 km.

12.45: Runggaldier recupera un’altra posizione ed ora è 15esima quando si avvia a dare il cambio all’ultima frazionista Federica Sanfilippo con 4’44″0 di ritardo.

12.44: Al cambio per l’ultima frazione Russia e Germania appaiate con 40″9 di vantaggio sulla Francia e 46″3 sulla Repubblica Ceca.

12.43: Italia sedicesima che guadagna la posizione dopo un buon poligono di Runggaldier.

12.41: Ai 4.8 km di questa terza frazione, la russa Kuklina guida con 8″7 di vantaggio su Preuss e 49″3 su Braisaz. Tedesca e francese che provano a recuperare.

12.39: Kuklina una macchina! Russia davanti con 16″6 di vantaggio sulla Germania mentre la Francia con Braisaz accusa 1’00″7.

12.37: Ai 3.5 km Preuss (Germania) guida sempre con 13″9 sulla russa Kuklina e con 34″8 sulla francese Braisaz che consente alla Francia di risalire la china.

12.36: Runggaldier termina la sua serie di tiro con 4’17″1 di ritardo. 2 errori per l’azzurra.

12.35: Italia che con Runggaldier non è ancora arrivata al quinto poligono: 4′ il ritardo delle azzurre e 17esima piazza.

12.33: Dopo la serie a terra è la tedesca a Preuss a comanare con 8″5 di vantaggio sulla russa Kuklina e 39″4 sulla norvegese Knotten. Si avvicina la Francia con 40″7 di ritardo.

12.32: Runggaldier con 3’57″2 di ritardo al primo rilevamento ed è davvero notte fonda visto il 17° posto.

12.31: Ci avviamo al quinto poligono di questa gara con le azzurre purtroppo lontanissime dalle altre dopo la frazione di Gontier, disastrosa nel tiro con 8 errori e cinque giri di penalità.

12.30: Italia che rischia di pagare dazio anche nella classifica per nazioni. Comunque Preuss (Germania) guida con 17″4 sulla russa Kuklina e con 34″7 sul norveges Knotten ai 2.8 km. Caduta invece per la frazionista statunitense Reid in discesa.

12.27: Gontier dà il cambio a Runggaldier in 17esima posizione con un ritardo di 3’34″1. Davvero una Caporetto per i nostri colori.

12.25: La Germania cambia con 14″0 di vantaggio sulla Russia e con 32″0 sulla Norvegia. Italia completamente fuori gara dopo i clamorosi 8 errori di Gontier nl poligono in piedi.

12.24: Hildebrand ai 4.8 km di questa seconda frazione guida con 14″1 di margine sulla russa Vasileva e con 38″5 sulla norvegese Tandrevold.

12.22: Grande poligono della tedesca Hildebrand che si involta con 13″8 di margine sulla russa Vasileva e 38″1 sulla norvegese Tandrevold. Gontier che gira 17esima con 3’19″0 di ritardo!

12.21: Italia praticamente fuori gara! 8 BERSAGLI MANCATI E 5 GIRI DI PENALITA’!!! Davvero male Gontier.

12.20: E’ il momento del poligono in piedi in questa seconda frazione.

12.19: Ai 3.5 km di questa seconda frazione sempre l’americana Egan davanti con 9″1 di vantaggio sul tedesco Hildebrand e 12″6 sulla norvegese Tandrevold. Settima posizione per Gontier a 37″8.

12.15: Ai 2.8 km della seconda frazione, Egan sempre davanti con 8″0 di vantaggio su Hildebrand. 13″1 di ritardo per la bulgara Yordanova. Settima piazza per Gontier (+37″2).

12.13: Male Gontier in questo poligono a terra, che non è riuscita a coprire con le ricariche, girando a 30″6 dalla statunitense Eger in vetta. Italia settima. In seconda e terza piazza abbiamo la bulgara Yordanova (+1″6) e la tedesca Hildebrand (+4″2), bravissima a recuperare nonostante una caduta.

12.11: Gontier arriva al poligono con 12″5 di vantaggio sulla Slovacchia e 13″0 sulla Svezia.

12.09: Gontier passa al secondo rilevamento dell’1.5 km con 15″9 sulla slovacca Fialkova e 16″8 sulla svedese Brorsson.

12.08: Attenzione caduta per la Germania e la Russia e gara in salita per loro.

12.07: Gontier al primo rilevamento cronometrico ha 17″0 di vantaggio sulla svedese Brorsson e 17″9 sulla slovacca Fialkova, atleta da osservare con attenzione.

12.05: Vittozzi dà il cambio a Gontier con 19″8 di vantaggio sulla Svezia e 23″3 sulla Germania. Francia ottava con 33″3 di ritardo.

12.03: Ai 5.5 km Vittozzi conduce con 14″1 di vantaggio sulla svedese Persson e con 19″0 sulla tedesca Horchler. Chevalier recupera una posizione (nona) a 32″2 dalla vetta.

12.02: Ai 4.8 km Vittozzi passa con 14″6 di vantaggio sulla svedese Persson e 18″2 sulla bulgara Kadeva. Francia in ritardo con Chevalier (33″3, decima posizione).

12.00: Vittozzi con due ricariche riesce a salvarsi e va via in fuga con 12″8 di vantaggio sulla bulgara Kadeva e 15″7 sulla svedese Persson. Male Chevalier con 33″3 di ritardo (decima).

11.58: Si arriva al secondo poligono con Vittozzi davanti a tutte in gestione.

11.57: Ai 3.5 km , Vittozzi gestisce con 6″8 di vantaggio sulla francese Chevalier e 7″6 sulla svedese Persson.

11.54: Ai 2.8 km Vittozzi allunga con 7″5 di vantaggio su Charvatova e 8″4 su Chevalier.

11.52: C’E’ LO ZEROOO!!!! Vittozzi che va subito via, insegue la ceca Charvatova (+2″7) e la polacca Zbylut (+9″5). Quarta la francese Chevalier (+10″7).

11.51: Le atlete arrivano al poligono e la visibilità è davvero scarsa.

11.49: Gruppo compatto, con le atlete che non stanno forzando proprio per via del meteo molto complicato.

11.48: Due cadute in questa prima parte di gara, a testimonianza delle condizioni davvero complicate.

11.47: Francia e Italia che si giocano in prima frazione le loro migliori atlete ad Oberhof: Chevalier e Vittozzi

11.46: Il gruppo è tirato da Francia e Italia con Lisa Vittozzi in prima frazione.

11.45: PARTITE!!!

11.43: Vento e neve saranno i veri ostacoli delle atlete.

11.40: 5′ al via di una gara dunque molto complicata per il meteo, dove può accadere di tutto

11.38: Sarà infatti da analizzare la visibilità al poligono perché chiaramente, in queste condizioni, la variabile sarà determinante.

11.35: Una bufera di neve che potrebbe influenzare l’andamento della gara da ogni punto di vista, sia nelle frazioni sugli sci che nelle serie al poligono.

11.31: Un tempo da lupi a Oberhof! Una nevicata incredibile in Germania e la scelta di Wierer potrebbe essere stata lungimirante…

11.29: Ovviamente, mancando Wierer, le prospettive dell’Italia risultano un po’ ridimensionate visto che compagini forti come Francia e Svezia sembrano avere maggiori possibilità.

11.28: Un’Italia orfana di Dorothea Wierer con Lisa Vittozzi che dovrà caricarsi sulle spalle la squadra, vista l’assenza dell’altoatesina.

11.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile della Coppa del Mondo di biathlon ad Oberhof.